Inaugura Chepe Guerrero Instituto Municipal de Cuidado Animal en Corregidora

Josué Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, inauguró el Instituto Municipal de Cuidado Animal de aquella demarcación, el cual está ubicado en prolongación Azucenas s/n, esquina 5 de Mayo, en la Colonia 21 de Marzo, La Negreta.

“Tener un instituto nos va a permitir generar convenios de colaboración mucho más amplios, nos va a ayudar a hacer una labor de gestión con mucha mayor solidez, tener esta comunicación institucional con otras áreas, tanto públicas como privadas o como de la sociedad civil organizada, todo ello siempre buscando que los animalitos que viven o se desarrollan o que nacen aquí en Corregidora tengan este cuidado y esta visión desde la administración municipal de hacer algo en pro de ellos”, destacó.

Es por eso que con este instituto se pretende dar atención a los derechos de animales que viven en comunidades ferales, a la fauna silvestre, y también a aquellos animalitos domésticos que enfrenten situaciones de maltrato.

“Tenemos que darles un trato digno, eso es lo que necesitan también nuestros animalitos y esa reflexión de los que no tienen voz, eso es muy relevante, no pueden decirnos si sienten, si no sienten, si les duele, si no les duele, si los afectamos”, destacó Guerrero Trápala.

A la par de la inauguración, también se dio el banderazo para el Croquetón, una iniciativa que busca recaudar donaciones de alimento para mascotas a fin de beneficiar a aquellos animales que son rescatados por la administración municipal.

Con la creación del Instituto, destacó el alcalde, se contempla ampliar la plantilla laboral en áreas como atención veterinaria, atención psicológica, y en la parte del personal operativo: los que acuden para hacer algún tipo de rescate o el mantenimiento de las áreas.