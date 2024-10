¡Que corten parejo! El Verde respalda propuestas de austeridad de Morena-PT y del PAN

Perla Flores Suárez, coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que su bancada apoyará ambas iniciativas de austeridad que actualmente se debaten en el Congreso local. La primera, presentada por Morena y el PT, busca reducir los gastos en los tres poderes del estado, mientras que la segunda, impulsada por el PAN, plantea la eliminación de prerrogativas para los diputados locales.

“Estamos a favor de las dos. Entre menos gasto haya, mejor. Sería incongruente no respaldar las propuestas, pues ambas están encaminadas a un uso eficiente de los recursos”, señaló la diputada. Sin embargo, aclaró que, aunque su partido comparte los principios de la Cuarta Transformación, no fue convocada a participar en ninguna de las dos propuestas, tanto la de Morena y PT como la del PAN.

Flores Suárez explicó que, a pesar de no haber sido invitada formalmente a participar en la elaboración de las iniciativas, mantiene una buena relación con los coordinadores de las bancadas de Morena y el PT. “No sé por qué no me convocaron, pero eso no cambia nuestra postura. Vamos a analizar ambas propuestas y apoyaremos cualquier esfuerzo que busque la austeridad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, afirmó.

La propuesta de Morena y el PT se enfoca en aplicar la Ley de Disciplina Financiera en los tres poderes y organismos autónomos, mientras que la iniciativa del PAN busca eliminar los recursos destinados a las prerrogativas de los diputados, una medida que Flores Suárez también respalda, destacando la importancia de limitar los gastos innecesarios.

Finalmente, la diputada del PVEM aseguró que su bancada continuará trabajando en coordinación con los demás grupos parlamentarios para promover una mayor rendición de cuentas y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.