Propone PAN eliminar prerrogativas de 200 mil pesos a diputados de Querétaro; Morena acusa “revanchismo”

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una propuesta para eliminar 200 mil pesos en prerrogativas a los diputados que integran el Congreso de Querétaro, lo anterior con la finalidad de reducir gastos innecesarios y fomentar la austeridad. Manuel Cárdenas, legislador de la bancada azul, presentó la iniciativa, señalando que los recursos en especie o económicos que reciben los legisladores no son necesarios, ya que el salario debe ser suficiente para cumplir con sus funciones.

“El objetivo es enfocar nuestro trabajo en la creación y modificación de leyes, así como en la revisión y aprobación del recurso público”, dijo.

Sin embargo, Andrea Tovar, diputada de Morena y presidenta de la Mesa Directiva, mostró reservas ante la propuesta, sugiriendo que podría tratarse de un acto de “revanchismo” político, dado que hace un mes el PAN tenía los votos para aprobar la eliminación de prerrogativas, pero optaron por no hacerlo. Tovar indicó que se revisará la iniciativa, pero consideró que parece una reacción a la reciente configuración de la Mesa Directiva, donde la propuesta del PAN no fue elegida.

Guillermo Vega Guerrero, coordinador de los legisladores del PAN, ya había señalado que la iniciativa era “urgente” ante los constantes llamados de austeridad de la Cuarta Transformación. Según Vega, el dinero que se ahorraría con la eliminación de las prerrogativas podría ser redirigido a áreas clave como salud, educación y movilidad. “Tomándole la palabra a Morena, vamos a redistribuir esos recursos en temas prioritarios”, expresó.

Para Andrea Tovar, el tema de la austeridad no se limita a las prerrogativas de los diputados. Afirmó que la reducción de estas comisiones no necesariamente significa una mejor gestión del presupuesto, ya que estos fondos son utilizados para apoyar trabajos legislativos importantes, como las comisiones parlamentarias que realizan actividades en beneficio de la población. “La austeridad no se trata solo de recortes, sino de eliminar lo excesivo y el lujo”, declaró.

Tovar también hizo hincapié en que la propuesta del PAN debe ser analizada a fondo, especialmente en cuanto a su justificación y fundamento. Según la presidenta, los recursos que se destinan a las comisiones legislativas son esenciales para cumplir con el trabajo social en los distritos, lo que genera un impacto positivo en las comunidades.

Asimismo, rechazó que la iniciativa presentada por el PAN tenga el espíritu de la ‘Austeridad Republicana’ promovida por los gobiernos de la ‘Cuarta Transformación’, pues no implica sólo recortar recursos, sino también redefinir el destino que tendrán estos recursos que, señaló, deben de recortarse de lujos innecesarios y no de mecanismos que sí impacten en la sociedad.