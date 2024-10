Morena impulsará la creación del municipio 19 en Querétaro; Santa Rosa Jáuregui independiente

Morena anunció su intención de convertir a Santa Rosa Jáuregui en el municipio número 19 del estado de Querétaro, y la primera acción será la presentación de una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado. Ulises Gómez de la Rosa, diputado local de Morena, adelantó que este proceso incluirá un parlamento abierto para socializar la propuesta y discutir los aspectos clave, como la viabilidad económica, los límites territoriales y la capacidad administrativa de la región.

Gómez de la Rosa recordó que en 1998 hubo manifestaciones significativas a favor de la municipalización, incluidas protestas de hasta tres días. Sin embargo, esta vez el enfoque será distinto: “Hoy la vamos a sociabilizar de una manera diferente… estamos pidiendo un parlamento abierto para poder caminar esta propuesta.”

El diputado subrayó la importancia de analizar factores clave como la población, el territorio y la capacidad financiera de la delegación.

De acuerdo con el legislador, cerca del 90-95% de los habitantes de Santa Rosa Jáuregui están a favor de la municipalización. “Esa fue la demanda más sensible que tuvimos en campaña”, afirmó. La población de la delegación es de más de 120 mil habitantes, pero si se considera también la población de Juriquilla, El Nabo y El Salitre, que forman parte del distrito siete, la cifra rebasa los 240 mil.

De la Rosa destacó que la municipalización también implica la creación de un cabildo y la elección de un presidente municipal, lo que conllevaría ciertos gastos. No obstante, sostuvo que “Santa Rosa aporta cerca de la mitad de los recursos que recibe el municipio de Querétaro”, por lo que sería un municipio “totalmente autosustentable”.

El tema del nombramiento de delegados también fue abordado, y el legislador fue enfático en la necesidad de evitar imposiciones de personas ajenas a la delegación.

“Es un mensaje directamente al presidente municipal: no tenemos por qué tener imposiciones, sobre todo de gente que no vive en la delegación y que no ha sido sensible con los problemas que ahí se viven”, señaló. De la Rosa subrayó que personas sin visión y sin compromiso con los ciudadanos de Santa Rosa Jáuregui solo perjudican a la delegación.