Diputado Arturo Maximiliano critica votación en el Congreso de Querétaro que benefició al PAN

Arturo Maximiliano Pérez García, diputado local de Morena, expresó su desaprobación ante la votación que otorgó el control de las comisiones legislativas al Partido Acción Nacional (PAN), respaldada, en parte, por un diputado de Morena. El legislador advirtió que esta acción contradice la línea de su partido y la voluntad de los ciudadanos que, asegura, otorgaron su confianza a la coalición Morena-Verde-PT para ejercer un contrapeso en el Congreso estatal.

“Nos dieron un mandato para tener decisiones diferentes con 14 votos; no se respetó, y no se respetó por un integrante de Morena”, indicó Pérez García, lamentando que la votación haya otorgado ventaja al PAN en la integración de comisiones. Según el legislador, este acto representa un retroceso en la agenda de la Cuarta Transformación dentro del Legislativo queretano.

En la propuesta del PAN, el diputado Guillermo Vega Guerrero aseguró la presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mientras que Morena conservaría la Comisión de Gobernación y Asuntos Electorales, encabezada por Sinhué Piedra Gil. Sin embargo, trascendió que Piedra Gil fue uno de los diputados que respaldó la propuesta panista, lo que desató críticas internas.

“Ayer se fue mucho más allá de un acto en contra de la alianza Morena, Verde y PT; se fue en contra del mandato de los ciudadanos”, subrayó Pérez García, aludiendo a la responsabilidad de Morena de ser un contrapeso legislativo. Agregó que, aunque no le corresponde solicitar una sanción, este tipo de decisiones afectan directamente la credibilidad de Morena como oposición.

El diputado reiteró su preocupación por las implicaciones de esta votación para el proyecto político de la coalición. “No me corresponde un tema de expulsión, pues no estoy en un órgano del partido que tenga esas atribuciones. Lo que sí me parece es que […] se fue en contra del mandato de los ciudadanos”, destacó.

La votación del día anterior, que finalizó con la aprobación de la propuesta del PAN, causó tensión en el Congreso de Querétaro y cuestionamientos en torno a la cohesión de Morena, pues perdieron pese a tener los votos necesarios con sus aliados los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).