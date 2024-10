Así quedaron las comisiones de la LXI Legislatura local

La propuesta presentada por el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero, para integrar las comisiones en la LXI Legislatura de Querétaro fue la que terminó ganando con 14 votos a favor, tres votos por encima de la propuesta presentada por Homero Barrera McDonald, diputado local de Morena.

La designación de las comisiones quedó de la siguiente manera:

Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas: presidida por María Blanca Flor Benítez de Morena

Comisión de Administración y Procuración de Justicia: presidida por Guillermo Vega Guerrero del PAN

Comisión de Atención de las Migraciones: presidida por Arturo Maximiliano García de Morena

Comisión de Asuntos Indígenas: presidida por Eugenia Margarito Vázquez de Morena

Comisión Asuntos Municipales: presidida por Ulises Gómez de la Rosa diputado independiente

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación: presidida por Andrea Tovar Saavedra de Morena

Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable: presidida por Sully Yanira Mauricio Sixtos de Morena

Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda: presidida por María Georgina Guzmán Álvarez del Partido Verde

Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones: presidida por Luis Antonio Zapata Guerrero del PAN

Comisión de Educación y Cultura: presidida por Paul Ospital Carrera del PRI

Comisión de Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: presidida por Leonor Mejía Barraza del PAN

Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales: presidida por Sinhue Piedra Gil de Morena

Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos: presidida por Rosalba Vázquez Munguía de Morena

Comisión Instructora: por Juliana Rosario Hernández del PAN

Comisión Juventud y Deportes: presidida por Édgar Inzunza Ballesteros de Morena

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático: presidida por Patricia Flores Suárez del Partido Verde

Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito: presidida por Enrique Correa Sada diputado independiente

Comisión de Participación Ciudadana: presidida por Mauricio Cárdenas del PAN

Comisión de Planeación y Presupuesto: presidida por Luis Gerardo Ángeles Herrera del PAN

Comisión de Puntos Constitucionales: presidida por Homero Barrera McDonald de Morena

Comisión de Salud: presidida por Verónica Galicia del PAN

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil: presidida por Teresita Calzada Rovirosa de Movimiento Ciudadano

Comisión del Seguimiento de la Agenda 2030: presidida por Eric Silva Hernández de Morena

Comisión de Turismo: presidida por Adriana Melissa del PRI

Comisión de Desarrollo Económico Sustentable, Emprendimiento y Comercio: presidida por Claudia Díaz Gayou del PT

Cabe mencionar que la designación de estas comisiones se desarrolló por medio de una sesión de pleno, la cual duró alrededor de 2 horas aproximadamente, ya que se empezó a debatir la modalidad en la que se deberían de por una de las dos propuestas que se expusieron.

El diputado local por el PAN, Guillermo Vega, mencionó que la votación debía de realizarse por la vía económica, ya que aseguró que la propia Ley Orgánica establece que debía de hacerse de esta forma; el diputado por Morena, Arturo Maximiliano, respondió que dicho documento permitía la realización de la votación por medio de cédula, es decir, votar de manera secreta por medio de un papel.

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, había mencionado que la propuesta presentada por Guillermo Vega se había construido con base a los perfiles de cada uno de las y los legisladores de la LXI Legislatura local.

Por otro lado, el legislador local de Morena, Arturo Maximiliano, declaró que por la falta del establecimiento de los órganos legislativos el voto se tenía que ejecutarse por cédula; al final este fue el sistema de votación que se usó en el Congreso local.

“Quienes integran los partidos no es un tema definido, ha habido quienes se han declarado independiente y no han acreditado que ya no militan en los partidos y hemos habido otros que hemos decidido integrar al grupo que correspondemos (…) apeló a la Mesa Directiva a apegarse por el principio de voto por cédula” declaró.