Chema rechaza regiduría pues no será cómplice de un “régimen antidemocrático”

José María ‘Chema’ Tapia, quien fue electo como regidor en el municipio de Querétaro, anunció que no asumirá el cargo, al señalar que el proceso electoral no se llevó a cabo bajo un marco de legalidad. En su pronunciamiento, Tapia aseguró que su decisión no es una muestra de debilidad, sino de dignidad y representatividad hacia los más de 200 mil votantes que lo respaldaron.

“He decidido no tomar protesta como regidor. Mi decisión no es una señal de debilidad, es una señal de la más alta dignidad y representatividad para más de 200 mil personas que votaron”, declaró Tapia.

Además, hizo un llamado a la reflexión y a la unidad dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido por el que fue postulado. El excandidato expresó que no puede ser cómplice de lo que calificó como un “régimen antidemocrático”, refiriéndose a la administración actual del municipio de Querétaro.

“Voy a seguir defendiendo las causas por las que luchamos y vigilando que los derechos de los votantes sean respetados”, agregó. Tapia también subrayó que su lucha no es por un cargo, sino por consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en Querétaro. Afirmó que continuará trabajando para que las promesas hechas durante la campaña se cumplan, incluso sin ocupar un puesto en el ayuntamiento.

En respuesta a señalamientos sobre su patrimonio, Tapia aseguró que su declaración de bienes está en orden y que no tiene ninguna denuncia en su contra. Invitó a quienes lo acusan de irregularidades a presentar pruebas ante las autoridades correspondientes.

La decisión de Tapia ha generado diversas reacciones dentro y fuera de su partido. Mientras tanto, el futuro de la regiduría quedará en manos de Jorge Cevallos, quien aseguró que respetará las iniciativas de la Cuarta Transformación pese a no militar ninguna de las formaciones aliadas a Morena.