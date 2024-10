Chema Tapia debe de tomar protesta como regidor: Armando Rivera

El ex alcalde Querétaro, Armando Rivera Castillejos consideró que José María “Chema” Tapia Franco, ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena, debe de tomar protesta como regidor puesto que considera que también es un”cargo gratificante” para hacer cosa en favor de la comunidad, además de que es el puesto que lo respaldó los votantes queretanos que le dieron su confianza al ex candidato morenista.

Según lo comentado por Rivera Castillejos, es de suma importancia que Chema Tapia reconozca que recibió la invitación por parte del Cabildo del municipio de Querétaro a tomar protesta como regidor, por lo que espera que pueda asumir el cargo.

“No tengo ninguna relación cercana con Chema Tapia, lo único que yo podría decirle es que debe de toma protesta como registro, yo por experiencia se lo digo, también es un puesto gratificante en donde puedes trabajar muchas cosas en favor de tu comunidad, y creo que es bueno que lo asuma para respaldar a los votantes que le dieron su confianza pese a no ganar las elecciones”, dijo Rivera Castillejos.

Por otro lado, Arturo Maximiliano García Pérez, diputado local de Morena, señaló que Chema Tapia debe de cumplir con su deber como regidor, a pesar de que Jorge Ceballos, quien es su suplente, pueda tomar su lugar. Ante esta suposición, García Pérez indicó que Jorge Ceballos no puede representar a Morena como regidor del municipio de Querétaro puesto que no está afiliado ni familiarizado con los principios de la 4T, por lo que consideró de suma importancia que el cargo lo asuma un buen representante de Morena.

Cabe señalar que previo al inicio del pasado proceso electoral, Jorge Ceballos renunció al cargo de director del comité técnico municipal del PRI en Querétaro para unirse al equipo de trabajo de Chema Tapia.

“Jorge no puede ser regidor de Morena, no es una cuestión personal ni de méritos respecto a conocimientos, sino que el no tiene fundamento para representar a Morena porque no esta afiliado y creo que es importante contar con una persona que represente los principios del partido”, afirmó.