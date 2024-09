Querétaro ya vive con déficit de agua; Sheinbaum aseguró que atenderá el tema: Kuri

“No hay agua en Querétaro”, así explicó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González que el estado ya vive con un déficit de 0.13 metros cúbicos por segundo de agua potable y que es necesario construir por ello el sistema Batán ‘Agua Para Todos’, un proyecto que ya fue presentado a la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador explicó que ya habló con Sheinbaum y con algunos de sus secretarios, que tomarán las riendas del próximo gobierno federal el primero de octubre. Para Kuri González, la vocación científica y orientada hacia el cuidado del medio ambiente de la próxima mandataria del país le da esperanza de que se impulsarán estos proyectos.

“Ya se ha platicado de los temas con la presidenta electa y con algunos de sus secretarios. (…) Se ha platicado de los temas de energía y de agua; se dijo que si la Federación no tiene recursos, se buscará financiamiento (…) ella tiene una vocación en energía y temas de agua”, señaló Kuri González.

Por su parte, el vocal de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, señaló explicó que por ahora se han invertido 500 millones de pesos en este proyecto, pero todo ha sido recursos de las arcas del estado; por eso ambos funcionarios solicitaron a los diputados federales, incluidos los de los partidos de la llamada ‘Cuarta Transformación’, para que atraigan recursos para este y otros proyectos.

El proyecto incluye dos Estaciones Regeneradoras de Agua (ERA) que saneará agua de lluvia y agua ya utilizada por los habitantes del estado. Estas dos plantas, la de San Pedro Mártir, que limpiará mil litros por segundo de agua; y la planta Sur, que limpiará 800 litros por segundo y se inyecta a la línea de conducción que conectará con un arroyo que llegará a la Presa del Batán, para así surtir a la Zona Metropolitana de la capital.

“Incrementa el servicio en 43 mil 800 personas más cada año. Nuestro Acueducto II ha sido muy benéfico para Zona Metropolitana, pero no tiene más agua que los mil 200 metros cúbicos de agua que ya brinda. Los pozos se han incrementado, algunas unas fuentes de abastecimiento, pero no es suficiente. Si no hacemos algo, en las siguientes generaciones vamos a tener serios serios problemas de agua. Eso es una realidad, y eso es un tema básicamente matemático; hay más gente y tenemos la mismas fuentes de agua”, destacó.