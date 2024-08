Teletón lanza convocatoria para el Reciclatón 2024: Un llamado a la solidaridad y al cuidado del medio ambiente

El Teletón ha lanzado la convocatoria para el Reciclatón 2024, una campaña que busca unir a la sociedad en un esfuerzo solidario para apoyar a niños con discapacidad, autismo y cáncer, a través del reciclaje. Este evento se llevará a cabo del 19 de agosto al 31 de octubre, con el objetivo de recolectar residuos como PET, HDPE, aluminio y Tetra Pak.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, destacó la importancia de estas acciones que combinan el cuidado del medio ambiente con el apoyo a quienes más lo necesitan. Según el funcionario, la solidaridad es el motor detrás de estos esfuerzos.

“A través del cuidado al medio ambiente y del reciclaje de residuos, vamos a estar apoyando a niños que se encuentran en una condición desfavorable de salud… Nos motiva a seguir impulsando estos eventos y nos obliga también”, señaló del Prete.

La campaña de recolección de residuos más grande de México busca superar las 195 toneladas, con la participación de más de 55,000 personas en 31 centros de acopio a nivel nacional. En Querétaro, se instalarán centros en el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), Dow Querétaro y la Casa de Cultura Josefa Vergara. Además, se incluirán centros como el Bosque de Chapultepec, el Parque Ecológico de Xochimilco y el Parque Aztlán, todos ubicados en la Ciudad de México.

Gabriela Escamilla, directora del HITO, subrayó la relevancia de esta campaña para apoyar el tratamiento de los niños con cáncer, una de las causas más importantes que atiende Teletón. Explicó que el tratamiento del cáncer es complejo y de larga duración, lo que incrementa los costos para las familias.

“El tratamiento del cáncer implica al menos dos años de internamientos, tratamientos y cirugías… Los tratamientos son muy caros, pero en este hospital anteponemos que son infancias y padres cuyos hijos se están enfrentando a una enfermedad que puede ser mortal”, afirmó Escamilla.

El Reciclatón 2024 se realiza en colaboración con diversas empresas, entre ellas Dow, una compañía dedicada a la producción de plásticos, que estará encargada de convertir los residuos recolectados en productos útiles, como bancas para espacios públicos. Mauricio Alvarado, gerente de asuntos públicos de Dow, resaltó el liderazgo de Querétaro en esta iniciativa.

“Es Querétaro quien está marcando la línea, la pauta y estamos seguros que incrementará… Esto es gracias a la colaboración conjunta y agradezco al gobierno de Querétaro por esta iniciativa para reclutar de la mano de la empresa privada y con un enfoque de apoyo a estas personas que sufren esta enfermedad”, expresó Alvarado.

En el Reciclatón 2024 se espera superar los resultados del año pasado, cuando se lograron recolectar 212 toneladas de residuos y recaudar más de cuatro millones de pesos, destinados al apoyo de los niños y niñas de Teletón. En la edición anterior, se registró la participación de más de 55,000 personas en 23 centros Teletón y otros puntos clave como el Estadio Azteca, donde se recolectaron 85 toneladas de residuos.

Para participar, los interesados pueden acudir a los centros de acopio ubicados en: https://teleton.org/reciclaton/

– Hospital Infantil Teletón de Oncología (Querétaro): Anillo Vial Fray Junipero Serra 1999, Rancho Menchaca, Querétaro. Horarios: lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

– Dow Querétaro: Av. La Norla (Prolongación) / 122 Parque Industrial Querétaro KM 285, Carretera QRO – SLP, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro. Horarios: lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

– Casa de Cultura Josefa Vergara (Querétaro): Av. Prol. Luis Pasteur SAN, zona dos extendida, Presidentes, Querétaro. Horarios: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.