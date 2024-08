Héctor Magaña denuncia “imposición de Contralor a modo” en Tequisquiapan

El alcalde electo de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, criticó duramente la reciente decisión del actual presidente municipal, José Antonio Mejía Lira, de modificar el reglamento municipal para designar a un contralor por los próximos cuatro años, justo antes de concluir su administración.

Héctor Magaña Rentería, quien venció a Norma Mejía Lira, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y hermana del actual edil, en las elecciones del 2 de julio, denuncia que el actual presidente municipal, José Antonio Mejía Lira, ha modificado el reglamento para imponer un contralor a modo antes de dejar el cargo. Magaña exige transparencia y una contraloría autónoma para su administración.

Magaña, quien ganó la elección del pasado 2 de julio, venciendo a Norma Mejía Lira, hermana del actual alcalde, denunció que la medida fue tomada en una sesión de cabildo el pasado 8 de agosto, respaldada por ocho regidores, y calificó esta acción como un intento de Mejía Lira por “sellar un pacto de impunidad” y cubrir posibles observaciones por el mal manejo de recursos públicos durante su gestión.

“Es increíble que durante seis años no haya habido preocupación por contar con un contralor independiente, pero ahora, a poco tiempo de su salida, se considere necesario nombrarlo”, declaró Magaña, quien aseguró que la ciudadanía de Tequisquiapan ya no se deja engañar y no permitirá más agravios.

Magaña, además, expresó que su administración buscará instaurar una contraloría autónoma e independiente que vigile cada peso gastado, y que no se convierta en cómplice de malos manejos. Como parte de esta iniciativa, anunció que se llevará a cabo una consulta ciudadana para que los tequisquiapenses decidan si están a favor o en contra de que el contralor sea designado por el actual presidente municipal.

“Nuestro movimiento no busca la venganza ni el revanchismo político, pero tampoco guardaremos silencio ante las injusticias y los abusos de poder”, enfatizó Magaña, quien pidió a Mejía Lira recapacitar y cerrar su administración sin más manchas o agravios.

Finalmente, el alcalde electo agradeció el apoyo recibido por la comunidad y reafirmó su compromiso de construir un gobierno sin corrupción ni privilegios, en el que la vida pública sea cada vez más transparente.