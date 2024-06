Cortan el agua y recortan apoyos sociales en ayuntamientos donde perdió el PAN: Morena

Los gobiernos salientes de Cadereyta, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Ezequiel Montes estarían deteniendo la entrega de programas sociales municipales, esto según denunciaron los alcaldes morenistas electos de esas demarcaciones, Astrid Ortega, Héctor Magaña Rentería, Iván Reséndiz y Alberto Nava.

Magaña Rentería, alcalde electo de Tequis, señaló que de sus propios recursos pagará la renta de La Casa del Estudiante, un inmueble que el gobierno renta para los 30 universitarios en la capital; así como el programa de transporte para cerca de 80 estudiantes que van a estudiar a San Juan del Río.

“Son parte de un programa, La Casa del Estudiante para que puedan venir a la universidad. Se les notificó que se venció el contrato y les dieron hasta el 15 de junio, este fin de semana, para que desalojen”, señaló Magaña Rentería.

Además, Ortega, alcaldesa electa de Cadereyta, señaló que a las comunidades de El Jabalí, Argentina, La Mojonera y la Esperanza, que recibían pipas municipales de agua potable en medio de la sequía que ha azotado al estado por casi tres años.

“Hay localidades que no tienen agua potable y se les estaba dando el servicio en pipas, ya no lo están recibiendo. Lo que vamos a hacer será encargarnos de manera personal de garantizar estas pipas para que no se queden sin agua. Es muy lamentable, son cuatro comunidades hasta hoy”, recriminó.

Al respecto, Reséndiz, alcalde electo de Pedro Escobedo, señaló que todas las administraciones recién electas realizarán auditorías a los gobiernos salientes, pero acotaron que no se trata de una cacería de brujas, sino de dar claridad a los ciudadanos de las cuentas municipales.

“No buscamos represalia de ninguna manera, pero les pedimos el mayor respeto a la ciudadanía y que el derecho a votar por una opción no signifique esto. Nadie deberíamos permitir que pase esto y por eso lo estamos denunciando”, señaló Reséndiz.