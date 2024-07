Sentencia de la Corte en Ley de Aguas, una razón más para reformar el Poder Judicial: Herrera

El senador por Morena y diputado electo por el Distrito I de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, denunció la reciente sentencia del Poder Judicial federal en favor de la Ley de Aguas de Querétaro como una muestra clara de la necesidad urgente de una reforma constitucional en materia de justicia. Según Herrera Ruiz, esta decisión evidencia cómo el Poder Judicial defiende los intereses de una cúpula en detrimento de la justicia para los ciudadanos.

La controversia se centra en la Ley de Aguas de Querétaro, una legislación que ha generado críticas por considerarse beneficiosa para ciertos grupos económicos y políticos. Herrera Ruiz argumenta que las decisiones judiciales, como la sentencia en favor de esta ley, demuestran la relación cercana entre la clase política y un Poder Judicial que no actúa en beneficio del pueblo.

“El presidente manda una terna y el Senado elige si llega a un acuerdo, si no es el presidente quien elige. Ya no sería él, sino la población la que eligiera a los ministros. (…) Ya no será una bancada o un presidente el que los meta; si los Poderes Legislativo y Ejecutivo se eligen por voto popular, ¿por qué no también el Judicial?”, cuestionó el senador.

El legislador también señaló que esta problemática no ha sido resuelta con la llegada de Morena al poder. Sin embargo, ve con optimismo las iniciativas de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha abierto el debate sobre una reforma judicial consensuada. Herrera Ruiz enfatizó la importancia de romper la tendencia de exclusión en el ingreso al Poder Judicial, dominado por una élite económica y política.

“He tenido compañeros de otros partidos que me dicen que sus hijos trabajan con tal ministro. Es un lugar al que solo la élite política y económica tienen acceso, está cooptado por quién te recomienda y quién te manda. Abriéndose a la población, se abrirán los espacios”, explicó.

Además, Herrera Ruiz mencionó otro caso similar en Quintana Roo, donde el Poder Judicial amparó a una empresa a pesar de las denuncias ciudadanas sobre cobros excesivos y mal servicio, permitiéndole seguir operando. Esta situación, según el senador, refleja un patrón de decisiones judiciales que favorecen a intereses particulares sobre el bienestar público.