“Estimo a Gilberto Herrera”, pero miente al señalar privatización del agua: Kuri

Gilberto Herrera Ruíz, senador de la República por Querétaro, es parte de los morenistas que han mentido al asegurar que la Ley de Aguas de Querétaro busca privatizar el servicio hacia la población, señaló el gobernador, Mauricio Kuri González.

Kuri enfatizó que la ley es constitucional y que el 98% de la población tiene acceso al agua gracias a un esfuerzo de años. Según el gobernador, se ha logrado mantener un suministro de agua constante en Querétaro, algo que no se puede decir de otras partes del país como la Ciudad de México.

“El senador, a quien conozco y hasta estimo, propuso una ley para que se dieran 50 litros por familia; nosotros lo hicimos por persona. La ley es constitucional. El 98% de la población tiene agua y es gracias a un esfuerzo de años; aquí no se tendrá el agua como en la Ciudad de México“, aclaró el gobernador.

El mandatario explicó que lo que se hizo fue ordenar las concesiones existentes y mencionó ejemplos específicos de concesiones que fueron retiradas. Con este ordenamiento, Kuri asegura que se busca garantizar una distribución justa y eficiente del recurso.

“No hay nada más lejos de la realidad, lo que se hizo fue poner orden a las concesiones que había e, inclusive, hemos quitado concesiones como en El Campanario“, añadió.

Kuri también criticó las mentiras y la manipulación del tema con fines electorales. Según el gobernador, el tema del agua ha sido usado de manera dolosa por sus oponentes políticos para ganar apoyo durante las elecciones.

Además, defendió las acciones de su gobierno respecto al agua y señaló que han quitado más concesiones de las que han otorgado. Este esfuerzo, según Kuri, demuestra un compromiso con la transparencia y la justicia en la gestión del agua.

El gobernador también dirigió críticas a aquellos que han gobernado en otros estados y que ahora critican su gestión. Kuri sugiere que estos críticos deberían enfocarse en ofrecer soluciones proactivas en lugar de simplemente reaccionar a la política.

“En lo que va de mi gobierno he quitado, más que puesto alguna concesión del agua Quienes han pedido mal para el gobierno son quienes han demostrado que no saben gobernar en otros estados de la República. La invitación es que sean proactivos y no reactivos”, comentó.