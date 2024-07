Rubén Hernández, alcalde electo de Jalpan de Serra, publicó propaganda anticipada

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) impuso una multa a Rubén Hernández Robles, presidente municipal electo de Jalpan de Serra, por incurrir en actos anticipados de campaña y por utilizar imágenes de menores de edad sin autorización en su propaganda electoral.

El único candidato independiente que ganó la elección con el 40% de los votos, será sancionado con 32 mil 571 pesos debido a la publicación de un video antes del inicio oficial de las campañas electorales locales, el primero de abril de este año. En dicho video, Hernández Robles pedía el voto mientras criticaba al actual alcalde independiente, Efraín Muñoz Cosme, quien quedó en tercer lugar con el 14% de los votos. Liz Selena Salazar, del Partido Acción Nacional (PAN), quedó en segundo lugar con el 27% de los votos.

El tribunal determinó que Hernández Robles no presentó la documentación necesaria que acreditara el consentimiento de los padres para el uso de las imágenes de los menores en su propaganda. Además, ordenó que el candidato asista a un curso de sensibilización sobre los derechos de los menores de edad.

Las autoridades también indicaron que las imágenes de niñas, niños y adolescentes analizadas en la sentencia no podrán ser utilizadas en ningún material sin el debido consentimiento o autorización correspondiente. Además, el tribunal dispuso que Hernández Robles publique la sentencia en sus redes sociales de forma pública. Sin embargo, hasta la fecha, no ha cumplido con esta orden, y no está publicada en ninguna red social.

En el video presentado por el PAN como evidencia, Hernández Robles decía: “Quiero invitarlos a que este dos de junio nos respalden con su apoyo, con su voto, para que el próximo Gobierno sea de los ciudadanos, con ciudadanos. Vamos a ganar porque Jalpan merece soñar en grande. Este dos de junio, vamos todos juntos”.