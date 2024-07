Lomelí es multado con 130 mil pesos por entrega de pipas de agua en plena campaña

Jorge Lomelí Noriega, excandidato de los partidos Morena y del Trabajo (PT) a la alcaldía de El Marqués, fue multado con 130 mil pesos por haber entregado pipas de agua a posibles votantes durante la campaña electoral. Esta sanción fue impuesta por el Tribunal Electoral del estado de Querétaro (TEEQ) en el Proceso Especial Sancionador (PES)|89|2029.

Según la sentencia del TEEQ, Lomelí Noriega violó una de las prohibiciones claras de la Constitución local, al entregar un producto de la canasta básica durante el proceso electoral. Morena también recibió una multa, ya que no supervisó adecuadamente a su candidato para evitar esta conducta.

“El denunciado lucró políticamente de manera indebida mediante la entrega del agua como un recurso vital durante un periodo de escasez de dicho líquido, lo que genera una falsa expectativa en la población, quienes pudieron haber votado por el denunciado únicamente como coacción, y no con base en sus propuestas o ideología”, se menciona en la sentencia, apoyada unánimemente por los tres magistrados del TEEQ.

La investigación reveló que Lomelí Noriega admitió públicamente, en una transmisión en vivo por Facebook, la entrega de estas pipas de agua a cambio de votos. Este video fue difundido desde su perfil y en grupos de compra y venta, plataformas que no tienen un fin electoral o partidista.

En el video, Lomelí aseguraba haber entregado seis pipas, aproximadamente sesenta mil litros de agua, y prometía entregar más. Todo esto lo publicitó desde su perfil en redes sociales, donde promovía activamente el voto “todo por Morena”. Durante esta transmisión en vivo, compartida en distintas páginas de compra y venta de artículos en Facebook, el propio candidato reconoce que entregó estas pipas.

“Me han dicho que son varios barrios, entonces, voy a mandar, tengo la capacidad, ya hablé con amigos, tengo muchos amigos que me conocen y confían, y me van a mandar veinte pipas, por favor, cuenten con ello, les vamos a dar a quien quieran, nosotros no diferenciamos de colores, ni mucho menos; la necesidad no tiene colores, entonces cuente con ello”.

La sentencia del TEEQ especifica que la multa es mayor debido a la reincidencia en la falta, doblando el monto que se hubiera impuesto si la infracción hubiera sido única. La entrega de pipas de agua fue vista como un intento claro de influir en la votación a través de un recurso esencial, lo que violó las normas electorales.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) fue informado para que el excandidato, quien quedó en segundo lugar a 30 puntos de distancia del ganador, pague la multa. El dinero deberá ser entregado al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Querétaro (Concyteq), conforme lo establece la ley electoral.