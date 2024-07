Repartidores de Uber se manifestarán hoy para exigir tarifas justas

Los repartidores de Uber han decidido tomar acción ante los cambios recientes en las tarifas de la plataforma, los cuales consideran injustos y perjudiciales para sus ingresos. En una convocatoria que ha generado gran expectativa, han organizado una rodada que se llevará a cabo hoy, 30 de julio, y un paro o “apagón” de la aplicación que tuvo lugar los días 27 y 28 de julio.

La cita para la rodada es a las 13:20 horas, con salida programada a las 14:00. El lugar exacto de encuentro se dará a conocer esta misma mañana para evitar fugas de información. Los organizadores han solicitado a todos los participantes utilizar un solo carril y cumplir con todas las normas de tránsito, incluyendo el uso de equipo de protección completo y tener la documentación en regla. Además, se ha prohibido realizar acrobacias durante la manifestación.

Los asistentes han sido invitados a llevar cartulinas con mensajes escritos, evitando el uso de palabras ofensivas, para llamar la atención de los medios y de Uber. El objetivo es hacer notar su presencia durante los 40 minutos de la rodada, que cerrará parcialmente una vialidad muy concurrida.

El comunicado oficial de los repartidores, dirigido a los socios, detalla los objetivos de estas acciones. En primer lugar, el paro de dos días buscó desconectar completamente a los repartidores de la aplicación, esperando generar caos y saturación en el servicio. En una segunda medida, proponen una desconexión paulatina en horarios acordados por votación para enfrentar al algoritmo de Uber, acusado de imponer tarifas bajas que no corresponden al volumen, tiempo y kilometraje de los repartos.

El comunicado también insta a los repartidores a no aceptar entregas y pedidos que no se ajusten a los precios justos. “NO ACEPTES ENTREGAS, PEDIDOS DE COMPRA Y PAGA MENORES A LOS PRECIOS JUSTOS”, se lee en el documento, destacando la importancia de mantener la presión sobre el algoritmo de Uber.

Los organizadores han hecho énfasis en que la verdadera lucha es contra el sistema de algoritmo y no contra los empleados de Uber. “Es IMPORTANTE recordar que no se hace nada con dirigirnos a las oficinas de los empleados de UBER, ya que en ellos no radica ningún tipo de solución, no está en su poder”, aclara el comunicado.

Finalmente, el mensaje concluye con un llamado a la unidad entre los repartidores, destacando que solo a través de la cohesión y la acción organizada podrán lograr un cambio en las políticas de tarifas de la plataforma.