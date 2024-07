Repartidores de Uber, Didi y Rappi anuncian paro en Querétaro y declaran la guerra “al algoritmo”

Los repartidores de Uber han decidido tomar cartas en el asunto ante los recientes cambios en las tarifas implementados por la plataforma, que han afectado considerablemente sus ingresos. En respuesta, han convocado a un paro o “apagón” de la aplicación los días 27 y 28 de julio, con la esperanza de generar un impacto significativo en el servicio.

“Este documento es redactado con la finalidad de dar información clara y concisa de los objetivos asociados a esta gran convocatoria de PARO O APAGÓN a la app de UBER para la que todos trabajamos”, expresa el comunicado dirigido a los socios repartidores. La primera instrucción es desconectarse completamente durante los dos días mencionados, con el objetivo de provocar “caos y saturación de la aplicación desde el despacho de comidas y sus represamientos”.

La segunda medida propuesta es una desconexión paulatina en horarios acordados por votación, para enfrentar al algoritmo de Uber, el cual es acusado de imponer “bajas tasas de paga que no son acordes al volumen, tiempo y kilometraje” de los repartos. La táctica busca poner presión sobre la plataforma de manera sostenida y organizada.

Además, el comunicado insta a los repartidores a no aceptar entregas y pedidos que no se ajusten a los precios justos. “NO ACEPTES ENTREGAS, PEDIDOS DE COMPRA Y PAGA MENORES A LOS PRECIOS JUSTOS”, enfatiza el documento, subrayando la importancia de mantener la presión sobre el algoritmo y no desviar sus esfuerzos con otras acciones.

“Es IMPORTANTE recordar que no se hace nada con dirigirnos a las oficinas de los empleados de UBER, ya que en ellos no radica ningún tipo de solución, no está en su poder”, señala el comunicado, subrayando que la verdadera lucha es contra el sistema de algoritmo y no contra los empleados de la empresa.

Finalmente, el mensaje concluye con un llamado a la unidad y la organización: “Estemos atentos a las nuevas indicaciones, todo radica en un solo objetivo lo cual va de la mano con el orden y el acuerdo. ¡UNIDOS LE DAREMOS LA VUELTA AL ALGORITMO DE UBER!”.