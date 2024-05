Querétaro obtiene múltiples medallas en ajedrez

La Selección Queretana de Ajedrez que representa al estado en los Juegos Nacionales Conade 2024, en Ciudad del Carmen, Campeche, obtuvo un primer lugar y dos segundos lugares en la primera ronda de juego clásico en categorías Sub 16 Varonil, Sub 16 Femenil y Sub 12 Varonil, respectivamente.

Dentro de la participación queretana, Miguel López obtuvo oro; Victoria Galván, presea de plata, y Fernando Cortés, también sumó una plata. El equipo compuesto por siete integrantes debutará contra estados como Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Jalisco en las modalidades de juego rápido mixto 25’+5´´, rápido mixto 10’+5’’, y relámpago mixto 3’+2’’.