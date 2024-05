Chepe Guerrero propone crear la Dirección de Regularización Territorial

Vecinos de la colonia El Milagrito recibieron la vivista de Chepe Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN), quien escuchó sus preocupaciones y necesidades. Ahí se comprometió a regularizar los predios de la zona, brindando certeza jurídica a las familias que han esperado por años la legalización de sus propiedades.

“Voy a crear la Dirección de Regularización Territorial para que aquí en Corregidora sea el municipio quien acompañe la regularización y miren, no me estoy inventando nada nuevo, no es el hilo negro, ya hicieron gobiernos del PAN esfuerzos de ese tipo aquí en Querétaro, en Pedro Escobedo y en San Juan del Río”, dijo.

El candidato panista explicó que en su administración se trabajará en agilizar los trámites y asegurar que todas las propiedades cuenten con la documentación necesaria, facilitando así la tranquilidad y estabilidad de las familias, para que vivan en colonias que tengan red de agua potable, calles, drenaje y electrificación.

“Sé que todavía hay zonas del municipio que no están regularizadas y ahí siempre lo he platicado, es una doble vulnerabilidad, porque si no está regularizado su predio, su propiedad ni su colonia, primero tienen una vulnerabilidad en cuanto a su patrimonio […] si ustedes quisieran venderla, hipotecaria o alguna otra inversión, no tienen las escrituras […] Y la otra vulnerabilidad es la que tiene que ver con nosotros […] no le puedo entrar porque no está regularizada”, explicó.

Chepe Guerrero subrayó que esta iniciativa forma parte de su visión de un Corregidora más justo y equitativo, donde las y los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para prosperar y mejorar su calidad de vida, por eso hizo un llamado a la ciudadanía a votar este 2 de junio por el PAN y sus candidatos.