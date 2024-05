¡A machetazos!, así se enfrentaron panistas y Morenistas en Ezequiel Montes

Un grupo de simpatizantes de Morena amenazó con un machete a simpatizantes del partido rival, Acción Nacional (PAN), esto la tarde de ayer en el municipio de Ezequiel Montes. En un video que ya se hizo viral en redes sociales, se aprecia como un hombre baja un machete de una camioneta y amenaza a otras personas, todo frente a banderas y sombrillas del PAN, así como infancias.

Iván Reséndiz, candidato a la alcaldía de Ezequiel Montes por Morena y el Partido del Trabajo (PT), reconoció esta mañana en rueda de prensa que sí fueron simpatizantes, mas “no militantes”, de Morena, pero acotó que se trata de un “evento entre particulares” y que no fue orden de parte de su equipo de campaña.

Además, señaló que fueron los militantes del PAN, que inclusive llevaban infancias como se aprecia en los videos, quienes habrían iniciado el coto de violencia por estar siguiendo q los morenistas pese a que su candidata, Guadalupe Montes, no se encontraba haciendo un mitin en alguna zona cercana.

Aún así, aseguró que como candidato de Morena tomará la responsabilidad de los hechos de violencia e hizo un llamado a sus simpatizantes a no caer en provocaciones, considerando además que el resto de los candidatos deberían también hacer un llamado a sus simpatizantes a evitar la violencia.

Asimismo, pidió a Enrique Sosa, candidato a diputado local en ese municipio, así como a Lupita Montes, evitar seguir a las brigadas morenistas, señalando que es una “estrategia” parte de la “guerra sucia” que se ha presentado, como el asegurar que prohibirán las ceremonias religiosas.

“Hay que respetar también los espacios donde vamos a estar, insisto, no deberían haber enviado simpatizantes cuando iba yo a estar en un mitin ahí. No deberíamos hacer este tipo de acciones, porque se caen en estos apasionamientos, esto por supuesto no justifica nada”, señaló.