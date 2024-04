Tres de cada 10 mexicanos no tuvieron días de descanso en esta Semana Santa

Durante la Semana Santa en México, algunas empresas optan por ofrecer días de asueto a sus empleados; este 2024, los pasados jueves 28 y viernes 29 de marzo fueron los días que algunos empleadores otorgaron a sus colaboradores para descansar.

La política de concesión de estos días varía entre las compañías, pudiendo consistir en un día libre, horarios reducidos o incluso la concesión de ambos días como descanso, dependiendo de la empresa y sus políticas internas; estos días permiten a los empleados pasar tiempo con sus familias, participar en actividades religiosas o descansar.

En este contexto, la encuesta del, “Termómetro Laboral”, de OCC, en su semana 197 (del 22 al 29 de marzo), preguntó a dos mil 366 trabajadores en México qué estrategia utiliza la empresa para la que trabajan para lograr un equilibrio de trabajo en los días de descanso por Semana Santa. Al respecto, 33% de los participantes comentó que la estrategia que usa su empresa para dar los días es tener una programación anticipada para no dejar pendientes, 21% mencionó que en su lugar de trabajo se pausan las actividades y el 17% comentó que se realizan acuerdos en la jornada. El 29% restante dijo que en su empresa no ofrecen descanso en este periodo al no ser días festivos oficiales.

Se preguntó también a los encuestados sobre cómo aprovechan el descanso laboral que les brinda la empresa por Semana Santa:

51% comentó que pasa tiempo de calidad con la familia.

24% dijo que realiza actividades personales.

19% mencionó que descansa de forma adecuada.

6% salió de vacaciones para aprovechar el descanso laboral por Semana Santa.