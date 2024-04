Restricciones vehiculares por contaminación son antesala del ‘Hoy no circula’ en Querétaro: activista

Las restricciones que el gobierno de Querétaro definió para restringir el tránsito de automóviles en caso de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana de la capital (ZMQ) son la antesala del diseño de un programa ‘Hoy no circula’ como el de Ciudad de México, consideró la ambientalista queretana, Pamela Siurob.

Por ahora, acotó, solo son un protocolo de restricción en caso de contingencia ambiental, por lo que no son un programa establecido con días y, más bien, se aplicará de forma esporádica cuando la contaminación del aire se encuentre en niveles poco aceptables, aunque ya exista la tabla de automóviles que no circularán en estos casos.

“Está una tabla como si fuera el ‘Hoy no Circula’ de la ZMQ. Entonces, esto, a pesar de que digan que son solo una respuesta a una contingencia ambiental, ponen una tabla en donde existen restricciones para los vehículos automotores en determinados días. Tú podrías decir, ‘bueno, es una contingencia ambiental, entonces, si dura un día, si está un jueves, pues toca a tales carros no circular por contingencia’. Pero pareciera ser que estén caminando a abrir la puerta al ‘Hoy no circula’”.