Gobierno del Estado invita al diálogo a ejidatarios de San Pablo

El subsecretario del gobierno del estado de Querétaro, Erick Gudiño Torres invitó al diálogo a los ejidatarios de San Pablo que se manifestaron en la zona del Blvd Bernardo Quintana a la altura de la colonia Las Américas, quienes dentro de sus exigencias piden que se les de la indemnización por 2.4 hectáreas de la zona que anteriormente le correspondian al Ejido San Pablo al norte de la capital queretana.

El secretario explicó que con anterioridad, la autoridad gubernamental ya había tenido un acercamiento con los ejidatarios para poder desahogar la sentencia del Tribunal Agrario que tiene a favor los ejidatarios, recordando que en necesario que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) haga un avalúo para poder conocer la cantidad que se le debe de pagar a los ejidatarios por dicha indemnización.

Sin embargo, señaló que los propios ejidatarios fueron quienes no aceptaron el acuerdo pactado, asegurando que la disposición del Gobierno del Estado a pagar la indemnización existe, sin embargo, el abogado de los ejidatarios y varios de los representantes se negaron a proceder con el diálogo.

“El abogado simplemente dijo no, dijo no estar de acuerdo porque hay cosas, rompe el diálogo porque no le parece la sentencia cuando ellos nos estaban solicitando el cumplimiento de la sentencia. Se paran y nos dicen que se pospone el diálogo y que nos avisan cuando vuelven a dar cumplimiento a este diálogo y en la mañana amanecemos con que están bloqueando la vialidad”, relató.