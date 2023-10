“Se debe investigar y sancionar” si hubo participación de funcionarios en marcha por el agua: Benítez

Más allá de que existan legítimos derechos para participar en manifestaciones, se debe investigar y sancionar a funcionarios de la Secretaría del Bienestar que acudieron a la marcha por el acceso al agua de habitantes de Maconí, Cadereyta, consideró la presidenta estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rufina Benítez Estrada.

En ese sentido, Benítez consideró que, al igual que lo manifestado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la diputada local Andrea Tovar, la dependencia federal, encabezada por Rocío Peniche Vera en Querétaro, debe iniciar las investigaciones de oficio y no esperar a que se presente una denuncia.

“El presidente ha sido muy claro desde el principio, separar el gobierno con cualquier manifestación, sobre todo de tipo electoral, que no era el caso. Se tiene que investigar, sin duda, si hubo elementos se tendrá que sancionar, en ese sentido coincido con la diputada”.

Para la lideresa partidista, además, todos los funcionarios públicos deben hacerse cargo de sus acciones, incluida Blanca Flor Benítez Estrada, su hermana y delegada de Bienestar en la Sierra queretana, quien fue identificada participando en la marcha a pesar de que se realizó en horario laboral.

“Yo no la vi. Si te soy honesta, yo no la vi. (Se le mostró la fotografía). Entonces ahí está, yo no la vi. Yo caminé una parte, yo no sabía ni siquiera que estaba en Querétaro. Todos los servidores (públicos) asumen las consecuencias de sus actos”, aseguró.

Finalmente, la política partidista recordó que ella y su hermana son oriundas de Arroyo Seco, al norte del estado, donde las problemáticas del agua son latentes, situación que la motivó a acudir también a la marcha en apoyo “dos días”, pero “sin protagonismo”, pues no fue con indumentaria relativa a Morena.

“Yo soy de Arroyo Seco, mi hermana también; y sabemos, y los Servidores de la Nación también andan en las comunidades, y sabemos de esta problemática, real. Antes que yo ser una jefa de partido, soy serrana. Yo también me agregué, dos días, sin protagonismos, no llevaba nada de Morena”, explicó.