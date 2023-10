Respalda Gilberto Herrera a manifestantes de Escolásticas y Maconí

El senador Gilberto Herrera respaldó a los habitantes de Maconí, Cadereyta, que se manifestaron la noche del lunes en las instalaciones del Acueducto II que pasa cerca de su comunidad, denunciando que han pasado 17 años desde que, pese a tener la Planta de Bombeo 1 cerca de las 20 comunidades, no se les ha cumplido la promesa de dotarles de agua potable cuando se construyó la mega obra que hoy surte de agua a la capital del estado.

“Uno vive sin agua, tiene que caminar de tres a cuatro horas y transportarla en burros. Lo justo es que se nos dé el agua. Exigimos al gobierno del estado que nos resuelva el problema; y pedimos al presidente de la república el resolver el tema y darle agua a la gente de nuestra comunidad; y las obras que hace 17 años se comprometieron a hacer y que hasta ahora no han cumplido”, explicó Alejandro Ortiz, comisariado de bienes comunales de Maconí.

Según explicaron, la noche del domingo se manifestarían en la Planta de Boleo 1 y policías, estatales, municipales y elementos de la Guardia Nacional, detuvieron a 12 personas, de las cuales ocho fueron remitidas a juzgados cívicos y luego liberadas; mientras que tres más fueron remitidas a la Fiscalía General del estado (FGE), liberándolas ayer con carpetas de investigación abiertas.

“Ustedes se estaban manifestando pacíficamente y no debían tener ese trato. Esta gente humilde fue reprimida el 2 de octubre por la simple exigencia de contar con agua potable. No solo se ha reprimido a la gente de Maconí; también se reprimió anteriormente en Escolásticas, en Pedro Escobedo; y anteriormente en Querétaro Capital”, denunció el senador en una rueda de prensa desde el Senado de la República.

En ese sentido, el senador recordó también que desde hace tres meses están detenidas tres personas en Escolástica, Pedro Escobedo, entre las que se encuentran algunas autoridades como Trinidad Osornio, delegada de dicha comunidad, quien se manifestaba junto a habitantes de la comunidad porque exigían que los manantiales de El Sabino fuesen propiedad de la Nación y la comunidad y no de un particular, de quien no reconocen la propiedad de los predios.

El gobierno estatal, por su parte, no se han manifestado sobre las acusaciones de “represión” en Maconí que también generaron una discusión entre Herrera y el senador panista, Alfredo Botello. Sobre Escolástica, el gobierno estatal ha sostenido que lo que se hizo fue un operativo para resarcir la propiedad a su legítimo dueño, pero que derivó de una orden judicial.