Municipio de Querétaro lanza la campaña “Septiembre mes de la esterilización”

El director de Protección, Cuidado y Control Animal, Enrique Guerrero Rojas, anunció que en el municipio de Querétaro se lanzará la campaña “Septiembre mes de la esterilización” la cual tendrá tendrá objetivo el que las mascotas sean esterilizadas.

En esta campaña, más de 20 veterinarias ofrecerán descuentos para esterilizar a los perros y gatos de la ciudadanía, esto con el objetivo de que de disminuir el número de perros y gatos abandonados, y también evitar que estos animales se encuentren en situación de maltrato.

En las unidades municipales UPAM, UMAANQ y UCAM, se ofrecerá la promoción de 2×1 en el servicio de esterilización si se acude con un macho y una hembra de la misma especie.

“Sabemos la importancia que tiene ese me para el control reproductivo, para los perros que habitan en este municipio, y de los cuales esta cirugía, promoviendo la esterilización podemos evitar tener perros y gatos sufriendo de algún tipo de abandono o riesgos, como violencia en la vía pública, pero sobre todo sobrepoblación de su especie”, comentó.

Resaltó que la importancia de la participación del gremio veterinario, ya que los resultados de esta campaña dependerá de ello, por lo que invitó a más clínicas veterinarias a que se sumen a esta campaña.

“Es muy importante la contribución del gremio veterinario para lograr mejores resultados, invitando a todas las clínicas veterinarias a que se sumen de aquí del municipio de Querétaro”, explicó.

Añadió que dentro de las promociones que se figuran en las clínicas veterinarias, están los descuentos entre el 20% y 30% , entre otros.

Dentro de los requisitos para para poder contar con estas promociones tanto en las unidades como en las clínicas mencionadas son: un acompañante por mascota, presentar credencial del INE con una dirección del municipio de Querétaro, en el caso de la hembras no deben de estar en celo y no estar en periodo de lactancia, para el caso de los machos deben de tener sus testículo descendidos y no estar recibiendo algún tratamiento médico, además de tener un ayuno de 12 horas y los animales de deberán de presentar sobrepeso o un peso bajo.

Cabe señalar que las razas braquicéfalas y los animales superiores a los 25 kilos no podrán aplicar a las promociones del servicio de esterilización; otro de los requisitos es que la mascota debe ser mayor a los cuatro meses y menor a los 7 años de edad.

El costo de este servicio en las unidades municipales, será de 647.34 pesos para los perros y en los gastos costará 347.50 pesos.