Sector Aeroespacial critica costos por construcción de Santa Lucía y “altos” impuestos

“La estrategia mexicana es un ejemplo de lo que no se debe hacer” en materia aeronáutica, pues la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía significará costos para la industria que no se tenían contemplados, y la nueva línea aérea estatal podría no cumplir con los estándares internacionales, consideró Mike Powel, manager de Atlas Capital.

En el marco de la CAPA Latin America Aviation & LCCs Summit, cuya sede es la capital de Querétaro, José Botelho, director ejecutivo de ALTA, consideró que la cancelación del proyecto de Peña Nieto y el cambio a Santa Lucía significará costos para la industria que no se tenían contemplados y cuestionó la racionalización de la decisión.

Por otro lado, Peter Cerda, vicepresidente regional para las Américas de IATA, cuestionó la capacidad que tendrá el Estado Mexicano para administrar la nueva aerolínea estatal, Mexicana de Aviación, y alertó de la posibilidad de no ser una empresa competitiva si no se trabaja en todo el sector, proponiendo como solución una baja en los impuestos, pues el 60% del ticket de avión son aranceles.

“60% del ticket son impuestos, cómo van a competir. Tiene que invertir en nuevos aviones, planes de servicios y el gobierno podría no estar acorde a los estándares internacionales. En la pandemia parecía que bajarían los costos, deben prever este impacto”, explicó, además de destacar la necesidad de no solo ver al turismo, sino al transporte de carga por avión.

Garantizar la seguridad y certidumbre es indispensable para la atracción de la industria, así como para su crecimiento, un reto que tienen que trabajar los gobiernos latinoamericanos de la mano de la industria, destacaron empresarios del sector aeroespacial.

Para Mike Powel, los gobiernos latinoamericanos “deben proveer de infraestructura, seguridad y equidad”, sin embargo, criticó que los impuestos siguen siendo muy altos, lo que provoca que el 60% de los mexicanos sigan transportandose por autobús y no puedan viajar en avión.

“Lo que veo es que los impuestos son muy altos en Latinoamérica y quienes más se benefician de una bajada de impuestos para las inversiones son los sectores sociales más bajos. La bajada de impuestos puede estimular la inversión, una política de cielos abiertos puede significar el bajo de costos, como sucedió en Ecuador, que es un ejemplo”, consideró.