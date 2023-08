México “se ha tardado” en elegir a una mujer presidenta: Xóchitl Gálvez

La senadora consideró que en este momento los hombres ya no tienen miedo de que una mujer los gobierne y, agregó, lo ideal es que los funcionarios se rodeen de personas capaces para implementar políticas públicas

México “se ha tardado” en elegir a una mujer presidenta, pues no hay diferencia en el talento entre hombres y mujeres, situación de la que ya son concientes en general en México, así lo consideró la aspirante presidencial del Frente Amplio Por México, Xíchitl Gálvez, esto en su encuentro con el sector patronal queretano en el Club de Industriales.

“¿Cuál es la importancia de que México tenga una presidenta? Yo creo que nos hemos tardado, porque no creo que haya diferencia en el talento. Las mujeres y los hombres somos igual de talentosos. No creo que aquí los hombres tengan miedo de tener una presidenta, cuando me preguntan si están preparados los hombres… pues si hemos tenido a tanto tarugo, corrupto, claro que vamos a estar preparados para tener a una mujer entrona, honesta y trabajadora”, expresó la senadora con licencia.

En ese sentido, aunque la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) considera que sí hay diferencias distintivas, eso no hace que un género sea más o menos que el otro, pues lo ideal es que se tenga capacidad y, destacó, es necesario que ya siendo funcionarios se rodeen de personas capaces y con credenciales para realizar las tareas gubernamentales.

“En mi caso el tema de la familia es importante, el no apostarle al odio y la polarización; debemos dejar de dividir a las familias por política. No voy a ser hipócrita, la vida me puso aquí sin quererlo. No creo que deba haber un político que conozca de todos los temas, yo soy buena para el tema energético, agrario, cambio climático e indígena. Pero mi mayor característica es que me sé rodear de la gente más capaz”, expresó.

Cabe señalar que 2024 podría ser la primera vez en la historia de México en que sea una mujer la que logre gobernar al país, pues las dos punteras son mujeres; por un lado, según la última encuesta de Enkoll-El País, Gálvez encabeza los careos en el Frente Amplio con un 28%, por encima de su más cercano competidor, Miguel Ángel Mancera (23%), Beatriz Paredes (22%) y Santiago Creel (15%).

Por el otro lado, la intención del voto de Morena, con Claudia Sheinbaum encabezando las encuestas, rondaría el 57%, y en un posible enfrentamiento entre ellas dos y Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano (con 22%), Gálvez quedaría en tercer lugar con un 21%. A la senadora, que representaría al PRI, PAN y PRD, le iría mejor contra Marcelo Ebrard (51%), pues tendría un 28% de las preferencias por sobre el 21% de Colosio.

En la mayor parte de las encuetas, como la de Mitofsky o México Elige, Morena y Sheinbaum se mantiene a la cabeza, pero también se revela un crecimiento sostenido de la senadora panista, lo que significaría que, de mantenerse la tendencia, por primera vez dos mujeres se disputarían el cargo político más importante del país; pero también significaría la consolidación de la candidatura de Gálvez, pues ningún otro aspirante del Frente Amplio parece tener posibilidades de alcanzarla.