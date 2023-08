Empresas deben romper paradigmas y adaptarse al clima laboral de las nuevas generaciones

Organismos vivos: así es como las empresas deben entenderse y, además, los colaboradores deben ser comprendidos ya no solo como empleados, sino como personas con metas, aspiraciones y ritmos de vida que ya no son los que se tenían en los esquemas del pasado, explicó Fabiola Ajuria, directora de la división de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.

Como explicó, y como también revela la encuesta “Mental Health Today; a deep dive based on the 2023 Gen Z and Milleniall survey”, las nuevas generaciones están colocando su salud mental y física, sus metas personales y su desarrollo académico y profesional por sobre los empleos, lo que ha significado una dificultad para que estas empresas mantengan personal de gente joven, así como fricciones entre los colaboradores de distintas generaciones.

https://www.deloitte.com/global/en/issues/work/content/genzmillennialsurvey.html

“Hoy es diferente; hoy los colaboradores no se quedan como en nuestra época. Antes se decía que se trabajan 20 años en una compañía y a jubilarse; hoy las compañías ni siquiera te garantizan eso. Hay que pensar entonces cómo apoyarlos en su jubilación; cómo a quienes ya no tendrán jubilación, apoyarlos en su esquema de ahorro. El mismo líder tiene que aprender a acompañar a las nuevas generaciones y cómo integrarlos con las generaciones más grandes”.

Según la encuesta antes mencionada, realizada por Deloitte, los niveles generales de estrés por no tener un balance entre trabajo y vida personal ronda el 74% en las nuevas generaciones; y que deriva en el llamado “burnout”, o agotamiento por trabajo, y que provoca que hasta un 42% de la generación Z sienta estrés por su trabajo y hasta el 35% se siente completamente fuera de sí al trabajar.

https://queretaro.anahuac.mx/posgrados/maestria-en-direccion-estrategica-de-capital-humano

En ese sentido, para la académica es necesario que los líderes comprendan la necesidad de realizar compensaciones que van desde la flexibilidad en los horarios; el poner atención y apoyar en solucionar temas personales; la necesidad de modificar las dinámicas laborales ante el home office; todo esto y más en un equilibrio con el mismo funcionamiento empresarial.

La encuesta de Deloitte, por ejemplo, destaca que el balance entre vida y trabajo son indispensables, desde la visión del colaborador, para mantener un clima laboral sano. Entre las más destacadas están el tener perspectivas de crecimiento (36%), implementar semanas laborales de cuatro días (33%), crear equipos de trabajo (29%), entre otras. Asimismo, destacan que las generaciones más jóvenes manifiestan haber sentido más acoso laboral, hasta el 51% con respecto al 39% de las generaciones más longevas.

Estos son solo ejemplos y destacan la importancia de las estrategias por parte de los líderes para garantizar un espacio digno de trabajo para los colaboradores, como explica la profesora Ajuria, en un clima con un constante cambio y que se hizo aún más patente después de la Pandemia de Covid-19.

La encuesta, en ese sentido, destaca que el 54% de los jóvenes trabajadores consideran el trabajo desde casa positivo para la salud mental; aunque hay un 22% que destaca, por ejemplo, la importancia de la socialización en la oficina.

“Las estrategias de compensaciones van desde un salario emocional, prestaciones atractivas, porque hoy buscan no estar todo el día trabajando; buscan cómo hacer ejercicio, estar más tiempo con su familia, hacer deporte. Ven de forma diferente la vida”.

El Covid nos trajo que las personas también cambiaran, el ‘home hoffice’ cambió la dinámica del trabajo. No podemos olvidar que el estrés genera enfermedades, que repercuten en el ausentismo y en la calidad de vida del colaborador.

La académica, en ese sentido, destaca la importancia de que los líderes empresariales busquen desarrollarse, desde una perspectiva también internacional, en el entendimiento de las nuevas formas de laborar. Para ello, considera más relevante que nunca que puedan cursar la Maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano, cuyo objetivo es precisamente tener a los mejores profesores en la materia para educar a los líderes que se necesitan hoy.

“Todo líder, directivo y empresario; gente con colaboradores a su cargo, tiene que estudiar esta maestría para darse cuenta que trabaja con personas, con necesidades fisiológicas, de seguridad y con perspectivas de crecimiento distintas. Cómo líder debe encontrar el equilibro entre las empresas y la necesidad del colaborador con un tema personal, pero el responsabilizarse de sus resultados por ser parte de su crecimiento”, finalizó.

Además, esta maestría comparte más de la mitad de su matrícula con la Maestría en Alta Dirección MBA, por lo que existe la posibilidad de cursar las materias faltantes para inclusive terminar con dos títulos, ambos con una visión de lo que significa dirigir una empresa en el siglo XXI.

Iniciamos este 4 de septiembre.

