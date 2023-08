Defensoría de Derechos Humanos inicia queja de oficio por agresión a reportero

La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) inició una queja de oficio por la agresión que sufrió un reportero el domingo pasado frente al Templo de Santa Rosa de Viterbo, esto por la presunta omisión de auxilio denunciada por el agredido, así lo informó el ombdusperson, Javier Rascado Pérez.

En ese sentido, informó que se va a solicitar el informe a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para determinar si los oficiales incurrieron en una omisión, esto después de las notas periodísticas y el pronunciamiento del Colectivo de Periodistas en Activo.

“Del caso concreto del periodista, efectivamente, por referencias que tuvimos por notas periodistas y un posicionamiento del propio medio, decidimos iniciar una queja de oficio para realizar la investigación correspondiente y, en su caso, determinar si hubo o no alguna omisión”, informó el funcionario.

Cabe recordar que el reportero denunció haber pedido ayuda a policías municipales que se encontraban cerca de la Plazuela Mariano de las Casas, 15 minutos después de ser agredido y amenazado con “picarlo”; sin embargo, esta mañana el titular de la SSPM, Juan Luis Ferrusca, aseguró que fue dos horas después del incidente. El periodista, en ese sentido, reconoció haber acudido con otros policías municipales tiempo después, pero en esta ocasión con elementos apostados en el Jardín Zenea, en todo momento acompañado de colegas reporteras.

Por otro lado, el funcionario recordó que la DDHQ definió que el organismo autónomo no tiene facultades ejecutivas para participar en la construcción de un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, iniciativa que está siendo impulsada por la diputada local, Beatriz Marmolejo.

“Yo sé que la diputada está trabajando el tema y en su momento hubo acercamientos. Algo que se concluía, es que no es una función que le corresponda a la Defensoría, porque no tiene facultades ejecutivas. El mecanismo federal no lo tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo tiene la Secretaría de Gobernación”, explicó.