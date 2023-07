Agreden a reportero en Plazuela Mariano de las Casas; intentan robarlo y amenazan con “picarlo”

El Colectivo de Periodistas en Activo de Querétaro (CPAQ) denunció las agresiones hacia un reportero queretano luego de que fuera víctima de un intento de asalto por dos sujetos que se encontraban en la Plazuela Mariano de las Casas.

De acuerdo con el relato del periodista, este se encontraba cubriendo la misa en Santa Rosa de Viterbo, sin embargo, luego de salir al exterior del templo, “dos hombres intentaron asaltarme, se sentaron junto a mí, intenté pararme en dos ocasiones y me volvieron a sentar, me pidieron mi celular y dinero, a lo cual me negué. Ante mi acción, comenzamos a forcejear, uno de ellos intento darme un cabezazo, pero me lo dio en el pecho, me tiraron y ensuciaron”.

Al no lograr su cometido, el reportero señala que los agresores amenazaron con “picarlo”, por lo que se alejó del lugar para pedir ayuda de la policía.

“Intenté poner una denuncia con un oficial de policía municipal que se encontraba en una calle cercana, sin embargo, me comentó que no era posible levantarla y que solo daría un rondín” detalló.

Posteriormente, encontró una patrulla con el número M1001, la cual se encontraba en el jardín Zenea, sin embargo, señaló, “también se negaron, por considerar que el asalto no se concretó”.

A través de redes sociales, el CPAQ (https://twitter.com/periodistasena1/status/1685792274364473345?s=48&t=ppvop5te2zV2EGgghmShhA) calificó la actuación de los municipales como “inadmisible” y pidieron al gobierno municipal, a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y a su Órgano Interno de Control investigar la actuación de estos elementos.

“Esta omisión por parte de la policía municipal para brindar la atención correspondiente es un hecho inadmisible. Es alarmante notar que este acto de violencia no es un hecho aislado. Hace apenas una semana, en la misma plaza Mariano de las Casas, una joven fue apuñalada por un sujeto, perdiendo su vida; además de otras dos jóvenes que fueron agredidas en el mismo lugar. Como colectivo de periodistas, rechazamos enérgicamente estas acciones de violencia y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades municipales”, expresaron en el comunicado.

Ocho horas después del intento de asalto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, asegurado que se brindó la atención al reportero agredido.

Policías de la #SSPMQ brindaron atención y orientación a una persona del sexo masculino, para iniciar su denuncia por un hecho suscitado en la Plazuela Mariano de las Casas.

