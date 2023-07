Tren México-Querétaro se construirá hasta el siguiente gobierno: Kuri

El Tren de pasajeros que conecte Querétaro con Ciudad de México será construido por quien suceda al gobernador Mauricio Kuri González, siendo el compromiso de esta administración el liberar la vía para que pueda construirse, así lo confirmó el mandatario estatal.

“No (creo que se construya el tren este sexenio), yo creo que dejaría la parte del proyecto (ejecutivo), la liberación (de la vía) y que lo reciba el próximo gobernador o gobernadora”, confirmó el mandatario.

Por ello, a la década que ya lleva de retraso la obra (que cabe recordar fue cancelada en el sexenio de Enrique Peña Nieto por un presunto conflicto de interés) se le podría sumar otro lustro más, a pesar del compromiso del presidente López Obrador de al menos dejar el proyecto ejecutivo, documento faltante también para que el gobierno pueda calcular cuánto costará liberar el derecho de vía.

“Mi compromiso es que nosotros haríamos la liberación de vía. No (hay una bolsa), no sabemos ni cuánto y todavía considero que falta mucho. Lo platiqué con la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y hablaríamos con la nueva gobernadora del Estado de México (Delfina Gómez)”, subrayó.

Cabe recordar que en el proyecto anterior se contempló construir una estación en Calesa, que fue rechazada por los habitantes de la colonia, sin embargo, ante las dudas de cómo se realizaría este nuevo proyecto, tampoco puede socializarse con la población local, pues no se conoce aún dónde estaría la estación del tren.

“Seguramente, no se ha empezado porque no hay un proyecto, o no nos lo han compartido por lo menos. Habrá que ver dónde está el proyecto, si es el mismo que se tenía hace años, por dónde pasa, adónde llegaría, si llegaría a la Vieja Estación del Ferrocarril…”, agregó.