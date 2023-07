El PRI no supo enfrentar la nueva realidad: AMLO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no supo enfrentar la nueva realidad de la oposición, ni su debilidad después de la llegada de su movimiento, dejando la estrategia política al empresario Claudio X. González, así lo consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que está sucediendo es que hay una descomposición en los opositores, no supieron como enfrentar la nueva debilidad y supusieron en manos de Claudio (X. González) toda la estrategia política”, subrayó.

Además, recriminó que el líder nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, le haya echado la culpa a él en el mensaje que dio ante la renuncia de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y 300 cuadros priístas más y se burló de su actitud.

“Yo creo que se están dando cuenta que los usan y que además la gente no ve bien eso, y se están deslindando, pero ese realmente es un exceso de que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí, eso suele pasar, si alguien lo regañan en su casa, me echan la culpa a mí. Se desquitan conmigo, yo nada más informo”, se burló.

Sobre estas renuncias, el mandatario consideró que se bebieron a que pensaron que el método de elección del candidato del Frente Amplio sería democrático, pero reafirmó que la elegida será la senadora Xóchitl Gálvez, lo que provocó una serie de declinaciones de otros perfiles también.

“Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando en realidad la consulta la hicieron arriba entre los mandamases y la escogieron a ella (a Gálvez), tan es así pues, que ya los que se dieron cuenta están declinando y no solo eso, se produjo una ruptura en este bloque conservador”.

Finalmente, respondió a la senadora, que ayer lo acusó de ser machista y tenerle miedo por ser una mujer independiente, y agregó que ella tiene todo el derecho de manifestarse.

“Eso sí calienta. Que respeto su punto de vista, ya aclaré ayer que ella es la candidata de la mafia del poder, (…) pero bueno, también tienen todo su derecho de manifestarse, expresarse, de llevar a cabo sus actividades políticas, igual que nosotros, es nada más que no haya simulación porque antes engañaban mucho”.