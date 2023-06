No se tienen los lineamientos necesarios para legislar en el tema de deudores alimentarios: Graciela Juárez

La presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Graciela Juárez Montes, mencionó que se tendrá que esperar a que Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) implemente lo establecido en la reforma constitucional, en cuanto a la creación de un Padrón Nacional de Deudores Alimentarios, para poder legislar al respecto en Querétaro.

Puntualizó que no se pueden “adelantar” en este tema hasta que el DIF Nacional no emita los lineamientos correspondientes.

En cuanto a la propuesta legislativa sobre este tema por parte del diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera, mencionó que será importante analizarla, sin embargo, al existir una reforma constitucional al respecto, se tendrá que esperar para tener los lineamientos correspondientes.

Indicó que el DIF Nacional tendrá 300 días naturales para poder armonizar esta reforma constitucional y posteriormente, la Legislatura local tendrá 120 días para hacer lo propio. Aseguró que se deben conocer los alcances de esta reforma constitucional para tomar acciones legislativas en Querétaro.

“Nosotros todavía no tenemos lineamientos para poder legislar en ese tema, se prevé justo en esta reforma constitucional 300 días que le dan al DIF Nacional para que pueda implementarse ya esta reforma para poder crear el Padrón Nacional, nosotros no podemos legislar en el tema si no tenemos los lineamientos establecidos” puntualizó Graciela Juárez.

En cuanto a la posibilidad de generar un padrón de deudores a nivel estatal, dijo que no está en contra de este registro, sin embargo, se tendrá que analizar su viabilidad en la entidad queretana; aseguró que en el avance de la ley 3 de 3 se tiene que tener cuidado debido a que existe la posibilidad de una violación a los derechos humanos.

Finalmente, comentó que se tiene la intención de aprobar reformas sobre este tema en la Legislatura local en la modalidad de “paquete” con el objetivo de trabajar al respecto a nivel local, pero insistió que los legisladores locales se mantienen a la espera de lo ya mencionado.