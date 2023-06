Kuri no descarta pedir un préstamo ante “desamparo” de la Federación

Tras la aprobación por parte del Congreso del estado para que órganos paraestatales puedan adquirir deuda, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, aseguró que está analizando los proyectos prioritarios en los que podría solicitar, adelantando el tema energético como una de las posibilidades.

“El tema de la energía, aunque no nos corresponde (es un tema federal), es importante meterlo, el tema del agua y la movilidad. Cualquiera de estos temas es demasiado recurso y estaríamos pensando en algo así. Estamos viendo”, adelantó.

El gobernador, por un lado, recordó que esta decisión se debió a lo que calificó como un “desamparo” por parte de la Federación en el otorgamiento de recursos y recordó que no se ha entregado lo prometido para apoyar en la reestructuración de Paseo 5 de Febrero.

“No me gustaría adelantarme hasta no platicarlo con los legisladores, ya hemos platicado y preferiría que me aguanten porque no quisiera entorpecer. (Por parte del) gobierno federal, en la parte de recursos, hemos estado desamparados; lo que nos iban a poner para 5 de Febrero no ha llegado y eso nos da presión para las finanzas públicas. En caso de que se pida un financiamiento será al mejor postor”, subrayó.

Por ahora, descartó que se vaya a pedir un préstamo para iniciar la construcción del Acueducto III, esto pese a que el gobierno federal lo descartó como un proyecto prioritario a 15 meses de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ambos han manejado la posibilidad de que sea en el gobierno siguiente cuando se concrete el proyecto.

“El acueducto III nos esperaríamos hasta que nos den asignación para ver el financiamiento. El tema de energía, podría ser, no quisiera adelantarme hasta no tener los estudios. Seguimos trabajando por las necesidades que tiene Querétaro. Aunque hemos crecido los ingresos propios del estado, gracias a la llegada de empresas, a la certidumbre jurídica, tenemos grandes retos; Agua, energía, obra pública y movilidad. No descartamos nada”, explicó.

Cabe recordar que, tanto el gobernador, como los legisladores, han adelantado la posibilidad de que se realice un proyecto energético que, ante el crecimiento industrial del estado, sería necesario para mantener la demanda de energía en niveles que no caigan en la escasez y más bien permitan que siga el crecimiento, esto para los próximos 50 años.