Garbanzo amarillo: platillo queretano aparecerá en billetes de la Lotería Nacional

El próximo 14 de junio, el garbanzo en amarillo será el platillo queretano que engalanará el billete de la Lotería Nacional, informó Rosy Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en Querétaro, esto como el único del impulso del rescate de la gastronomía tradicional del estado.

“Queremos seguir enalteciendo la gastronomía queretana y desaparecer la idea de que solo contamos con platillos típicos como gorditas y que nuestra gastronomía es variada. El garbanzo en amarillo será la imagen de la lotería Nacional que saldrán a la venta el próximo 14 de junio”, informó.

Olivia González, fundadora del Conservatorio de la Gastronomía Queretana, recordó que los ingredientes son producto de un mestizaje cuyos platillos, como el garbanzo amarillo, han sobrevivido el paso del tiempo y que, ahora, buscarán darle un impulso con 300 recetas de cocina estandarizadas que significarán rescatar el patrimonio y la identidad de Querétaro.

“Me siento muy honrada de representar la gastronomía queretana. Nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos pensado que la cocina queretana va más allá de lo que vemos, aunque me enamore de las gorditas de migajas y las enchiladas queretanas, los platillos más cotidianos, no significa reconocer estos platillos que han percibido como el garbanzo en amarillo”, explicó.

María Elena Vázquez presidenta del Conservatorio de la Gastronomía Queretana, agradeció a la Universidad IGES, a Vatel Club Querétaro, al Holiday Inn y a K’puchinos, así como a las cámaras de comercio, el hecho de que se hayan organizado para rescatar estos platillos y anunció el proyecto de profesionalización de restauranteros.

“Este esfuerzo es para mostrarles que sí tienes cocina queretana, que podemos prepararla y darla a degustar y que además los turistas pueden venir a degustarla. Este será el inicio de una certificación de cocina queretana en el IGES y con el apoyo del Conservatorio. Querétaro a darse a conocer por su gastronomía”, subrayó.

Manuel Aguado Romero, director de Promoción Turística, aseguró que el gobierno estatal, así como la sociedad civil organizada, harán un esfuerzo por profesionalizar a los chefs tradicionales y artesanales, reconociendo que se pone en alto la gastronomía del estado y, recordó, el impulso de estos platillos artesanales significan un impulso a la cultura.

“Reconocemos que esta es una celebración de primer orden de nuestra gastronómica queretana y como uno de los tesoros más importantes que tenemos. La industria turística del estado se conforma de las piezas grandes y pequeñas y en este acto simbólico hacemos gala de la trascendencia histórica de nuestra gastronomía”, puntualizó.