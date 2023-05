Advertising Week LATAM Leadership Forum: estos fueron los ganadores de la segunda edición

El Advertising Week LATAM Leadership Forum, evento que reúne a los ejecutivos más importantes de la industria en la región y al mismo tiempo celebra a los líderes más influyentes del marketing en Latinoamérica, se llevó a cabo el pasado 27 de abril convirtiéndose en “la plataforma más importante para la industria del Marketing en LATAM y el Leadership Forum el C-Level Club con el mayor lidrazgo” aseguró Sebastián Patrón, Director de Advertising Week LATAM.

En ese sentido, Raúl Ferráez, CEO de la revista Líderes Mexicanos, mencionó que “El Leadership Forum es una oportunidad para reconocer el trabajo duro y la dedicación de aquellos hombres y mujeres que están liderando la industria del Marketing en Latinoamérica, así como para inspirar a otros a perseguir su pasión por este trabajo y construir hacia el éxito y el futuro. Alentamos la colaboración y la innovación, y esperamos que este evento sea un catalizador para el crecimiento y la excelencia en nuestra industria”.

Para este evento, la revista Líderes Mexicanos y Advertising Week LATAM unieron esfuerzos para construir la lista de los 25 líderes más influyentes del marketing en LATAM, presentada por Mercado Ads, un listado que reconoce a las grandes personalidades de la industria y quienes fueron homenajeados durante el Advertising Week LATAM Leadership Forum.

Para determinar a los ganadores, se tomaron en cuenta diferentes criterios, incluidos aquellos que deciden cambiar las formas establecidas y arriesgarse a crear nuevos caminos, defender con valentía sus misiones e inspirar a toda una industria.

Dentro de la misión de Líderes Mexicanos y Advertising Week Latam se encuentra el incrementar la difusión de estos líderes que construyen una nueva forma de hacer las cosas y cuyas apuestas y decisiones marcan la pauta a nuevas generaciones de estrategas.

Cabe resaltar que detrás de este proyecto se encuentra un criterio metodológico editorial desarrollado por Líderes Mexicanos que garantiza la participación de líderes de la industria del marketing y comunicación donde están incluidos, directores de Marketing, CEOs, directores Creativos, directores de agencias de medios y editoriales mismo que garantiza la diversidad de propuestas.

Las seis categorías en las que este año se decidió que los líderes más influyentes del marketing sean reconocidos, buscan forjar un panorama de organización y reconocimiento particular a su liderazgo y forma de trabajo, dichas categorías son:

GROUNDBRAKER: Reconoce a los líderes que desarrollaron una sólida carrera en marketing y lograron un desempeño sobresaliente en el último año. Han logrado adaptarse a las tendencias y audiencias del mercado, perfeccionándose para obtener mayores éxitos al futuro. Saben comunicarse tanto con su equipo como con otros líderes de alto nivel dentro de la empresa.

RISING LEADERS: Reconoce a aquellos actores de la industria que se encuentran en el inicio de sus carreras y han logrado articular esfuerzos notables en la industria. Líderes con ideas frescas y entusiasmo emprendedor, siempre están buscando nuevos desafíos para crecer profesionalmente.

INDUSTRY MAKERS: En esta categoría se encuentran las y los titulares de marca que han innovado o liderado la creación de campañas con excelentes resultados. Los líderes que inspiran cambios constantes y nuevos desafíos para siempre estar actualizados. Son visionarios que comparten y publican su experiencia para siempre ir un paso adelante en la industria.

EXPLOSIVE IDEAS: Reconoce a los creativos de agencias y directores de marcas que han materializado las ideas más poderosas del último año. Líderes que siempre piensan fuera de la caja de manera conjunta en un trabajo colectivo que da como resultado campañas y estrategias que generan un impacto en la sociedad.

BIGGEST DISRUPTER: Premia a las y los líderes más transgresores del último año. Aquellos que a través de su forma de trabajo buscan romper patrones y modelan sus elecciones en un esfuerzo por crear nuevos mundos, cuyo resultado ha llevado a sus empresas a alcanzar nuevos horizontes y modelos de negocio.

LEGACY: Enaltece la trayectoria y el esfuerzo generado por un CEO con un fuerte enfoque de marketing en su gestión. Todos aquellos líderes que han llevado a sus empresas y equipos al siguiente nivel por medio de estrategias innovadoras que permiten un desarrollo integral.

Para finalizar, se dieron a conocer los ganadores al premio de los 25 Líderes de marketing más influyentes de LATAM:

GROUNDBREAKER:

● Claudia Contreras, CMO & Head of Marketing Mobile Experience, Samsung Electronics México

● Pilar Sánchez, CMO, Mondelēz International

● Fábio Baracho, VP of Marketing, AB InBev

● Yuri Alvarado, CEO, Alvarado Molina

● Richard Le Moult, Marketing VP North LATAM, Pernod Ricard

● Jorge Percovich, CEO, Havas Group LATAM

RISING LEADERS

● Kim Farrell, General Manager, Operations & Marketing LATAM, TikTok ● Mariana Castillo, Co-Founder & Co-CEO, Ben & Frank

INDUSTRY MAKERS

● Eduardo Córdoba, Sr. Marketing director, Doritos & Tostitos PepsiCo ● Rodrigo Centeno, Sr Marketing director, Nissan México & NIBU (Latam) ● Diana Lozada, Marketing director, Regional Brand & New Categories, Heineken México ● Hans Werner, Managing director, Natura México

● Jesús Alvarado, Sr director Marketing and Creative Services / México & Latin America, American Eagle Outfitters Inc.

● Nicolás Mc Cormack, VP of Advertising Sales, Warner Bros. Discovery México and Central America

EXPLOSIVE IDEAS

● Pepe Montalvo, Founder, Montalvo & Alberto Achar, CRO, Gandhi

● Facundo Castro, Account director, Findasense & Sara Sierra, Marketing director, Bimbo México

● Paola Hernández, Marketing director, PepsiCo Foods Mex & Mariano Serkin, Co-Founder, ISLA

● Julián García, Head of Brand Amazon México con Initiative México & MADE

BIGGEST DISRUPTER

● Clarissa Pantoja, Head of Direct to Consumer (DTC) Maz Zone, E-Commerce, TADA Global Brand

● Federico González Compeán, Managing director, Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México y CIE Internacional.

● Diana Ramírez, Head LATAM, Spotify Advertising

● Paul Forat, director, Amazon Music

● Pablo Sánchez Liste, CMO / CCO Chief Digital, Marketing, Communication, Public Affairs & Sustainability Officer, L’Oréal México

LEGACY

● José Terán, CEO, Terán / TBWA

● Daniel Servitje Montull, Chairman of the Board of Directors and General Manager, Grupo Bimbo