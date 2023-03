PRI y Morena piden crear día para conmemorar el valor de ser indígena

Con la intención de que se reconozca el valor de los pueblos originarios de Querétaro -que incluye más de 31 mil habitantes- la primera diputada indígena electa en el estado, Yasmín Albellán, en compañía del diputado priísta Paul Ospital, firmaron una iniciativa para establecer el 6 de febrero como el Día del Valor de ser Indígena.

Esta iniciativa fue creada por representantes indígenas de Amealco y cuya síndico municipal, Paulina Ventura, consideró que es necesario hacer este esfuerzo para no perder las tradiciones, la lengua y el valor cultural en un municipio que cuenta con un 30% de su población que pertenece a un pueblo originario, en un estado con 36 comunidades con indígenas de los pueblos promí, pame y huasteco.

“Se da un paso más en el tema del derecho indígena. Tenemos una representación en la sociedad, pero con esta iniciativa pedimos se conmemore al año el valor de ser indígena y se basa en reconocer nuestra importancia en la sociedad, en la cultura y nuestros usos y costumbres”, subrayó

Sin embargo, Albellán, perteneciente a Morena y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, denunció que existe un congelamiento de 10 iniciativas que ella ha promovido en favor de los pueblos originarios, por lo que consideró que este tipo de iniciativas deben promoverse si en verdad se valora a los primeros habitantes de nuestra tierra y, pidió, se derrumbe el sistema que les tiene “atados de manos”.

“En tiempo de elección es cuando nos buscan. De nuestras iniciativas no hay ni una respuesta. Ni una propuesta nos han dictaminado de la Comisión de Asuntos Indígenas. Hemos hecho llamadas de atención al gobernador para no perder nuestras costumbres y no somos escuchados. Si todos los diputados pusieran su granito de arena para darnos reconocimiento, sería de gran valor para el estado”, subrayó.

En ese sentido, Ospital, aseguró que se le invitó a firmar la iniciativa y él consideró que es necesario como un intento de preservar las costumbres de los pueblos originarios y así lograr que sus aportaciones a la sociedad se valoren, así como el rescate de las lenguas originarias que están perdiendo hablantes, especialmente entre los jóvenes.

“Tiene que ver con tener un día para hacer memoria del orgullo de ser indígena en esta entidad, se propone que sea el 6 de febrero de cada año como el Día del Valor de ser Indígena. Hay que conmemorar las luchas y tradiciones y que así se logre perseverar a través del tiempo”, consideró el diputado priísta.