José Luis González Iñigo ganador del Premio Trayectoria EXATEC 2023

El Premio Trayectoria EXATEC 2023 del Tecnológico de Monterrey fue entregado en esta ocasión a José Luis González Iñigo por su entrega dedicación y desinteresada labor social que ha demostrado durante toda su vida, por lo que se le reconoce como una persona que ha impactado positivamente a su comunidad.

Este premio es entregado desde hace cuatro años, con el objetivo de reconocer y vincular a los EXATEC que son agentes de cambio, que están comprometidos con la comunidad y que, mediante sus extraordinarias trayectorias, representan los valores del Tec fortaleciendo el sentido de orgullo y pertenencia a su Alma Máter.

“Con el Premio Trayectoria EXATEC 2023 reconoceremos a una personalidad muy querida y admirada por toda la comunidad debido a su trayectoria profesional y su destacada labor social. Además, es un egresado con alto grado de participación y pertenencia hacia la Institución es un digno representante de los valores que se fundamenta nuestra visión: innovación, integridad, colaboración, empatía e inclusión y ciudadanía global”, resaltó Alejandro Poiré, vicepresidente de Relaciones y Desarrollo.

Recordó que este premio reconoce de manera muy especial a quien ha impactado positivamente a su comunidad y al Tec de manera nacional o internacional, en diversas áreas con un alto grado de responsabilidad social.

“Sinceramente me pregunto por qué me dan esta distinción que deja tanta huella en mi vida, porque yo creo que hay muchísimos egresados que profesionalmente han sido más destacados que un servidor, pero quiero pensar que me lo entregan por el esfuerzo que he hecho en el desarrollo social de Jalisco”, comentó González Iñigo.

Cabe destacar que el egresado de la carrera de Ingeniero Químico Administrador en 1966 del Campus Monterrey forma parte del Salón de la Fama del Tec de Monterrey por su trayectoria destacada en equipos representativos de la Institución, además de otros muchos reconocimientos que ha recibido en su vida por su trabajo al frente de distintas organizaciones sin fines de lucro.

Durante la entrega de la edición 2023 del Premio Trayectoria EXATEC, el presidente del Consejo del Tec de Monterrey, Ricardo Saldívar Escajadillo reconoció el trabajo del también ganador del Premio Eugenio Garza Sada 2017 y de los egresados cuyo impacto y trascendencia sobrepasa fronteras.

Con este galardón, el Tecnológico de Monterrey distingue a sus egresados cuyo liderazgo, pensamiento innovador y sentido humano merecen ser vistos y reconocidos por todos los miembros de su comunidad.