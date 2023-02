Atletas menores de edad denuncian tratos “excesivos” por entrenadores de Indereq

Tres atletas menores de edad denunciaron haber recibido “tratos excesivos” por parte de sus entrenadores en el Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), además de que una chica más, ya mayor de edad, denunció haber vivido situaciones de acoso sexual, informó el contralor del estado, Óscar García.

“Contra los chicos está totalmente descartado, lo que me refieren en las denuncias no tienen que ver con esta naturaleza, sí quiero ser muy claro, los entrenadores están denunciados por su actuar como entrenadores, lo que pasa en un entrenamiento, no tiene nada que ver con acoso u hostigamiento sexual”, aseguró el funcionario.

Estas denuncias, son parte de las ocho que fueron presentadas en el marco del escándalo de situaciones de violencia, algunas de carácter sexual, por la que terminaron un funcionario despedido, otro suspendido por tres meses y, además, una renuncia anticipada del ex director de la institución, Edward Sánchez del Río.

Con el caso de esta atleta, que acusó a su entrenador de hostigarla de formas sexuales, se suma una denuncia más en un escándalo que, de forma indirecta, ha sido mencionado el extitular de la dependencia.

“La cuarta es un atleta mayor de edad que nos refiere que hace algún tiempo sufrió también conductas indebidas propias del entrenamiento, más un tipo de situación de acoso de tipo sexual, no puedo dar más datos de la víctima, lo que les puedo decir es que ya está sujeto a una investigación este entrenador”, aseguró.

Por ahora, el gobernador del estado nombró a Iridia Salazar Blanco, campeona olímpica de Taekwondo en Atenas 2004, como la próxima titular Indereq. Para la ganadora del bronce mexicano en dicha disciplina, el principal reto será “poner orden” en el deporte queretano ante el escándalo de supuestos casos de abuso sexual que mancharon al anterior titular.