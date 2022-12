Necesario permitir el voto a presos sin sentencia: Mariela Ponce Villa

Serían sólo las personas con sentencia definitiva quienes vean suspendidos sus derechos políticos y civiles, buscándose mecanismos de voto para quienes aún no tienen una sentencia pero se encuentran en prisión

Es factible y necesario el permitir que personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, sin que se les haya dictado una sentencia firme, puedan acceder al voto como parte de sus derechos políticos y civiles, pues solo a las personas con sentencia firme se les suspende el derecho al sufragio, consideró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa.

“Sí es factible, y más que factible, necesario. Ha sido todo un debate porque las personas privadas de su libertad con sentencia firme tiene suspensión de sus derechos políticos y civiles, si una persona tiene suspendidos sus derechos políticos y civiles, no puede votar ni ser votado. La discusión se ha centrado en las personas no procesadas, quienes aún no obtienen una sentencia firme, están enfrentando su proceso con prisión preventiva como medida cautelar, a esas personas se les permita ejercer su derecho a votar”, puntualizó la magistrada.

Al respecto, recordó que el Instituto Electoral estatal en coordinación con el Instituto Nacional Electoral ya están trabajando en mecanismos de participación para este sector de la población de las prisiones, que este 2022 alcanzó un número cercano a las 93 mil personas, el 41 por ciento de los más de 225 mil presos de todo el país.

“Ya se han presentado algunas obras previas, y tengo entendido que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro han estado trabajando en ello, inclusive ya se hizo una prueba, un pilotaje, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, lo comento porque comenté la presentación de ese libro hace año, y lo quería implementar para el proceso electoral que sigue”, señaló.

El libro al que la magistrada hace referencia es el presentado bajo la coordinación del asesor electoral, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, parte de la estructura del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y que presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) la obra “Vota en Prisión Preventiva”.

Por ahora, como recordó la magistrada, la discusión es relativa a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, por lo que las instituciones electorales buscarían mecanismos que permitan en las elecciones de 2024 el voto de estas personas encarceladas.

“La cuestión es el derecho que tienen las personas procesadas, las personas sentenciadas sí tienen suspendido ese derecho, aunque también se cuestiona el que se pudiera permitir a los sentenciados, pero creo el primer bloque con el que se empezaría son las personas procesadas que aún no tienen sentencia firme. Los expertos y el IEEQ tendrían que organizar todo ello en coordinación con los centros penitenciarios”, subrayó.