La violencia de género no distingue zonas, rasgos sociales ni culturales: Kuri

El gobernador lamentó el feminicidio de Ana ocurrido en Rincón de Piedra Blanca, Landa de Matamoros

El segundo feminicidio registrado este año en Landa de Matamoros, el de Ana, una chica de 26 años a manos de su presunta pareja, fue horrible, consideró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, quien informó que la mujer habría logrado herir a su agresor antes de morir.

“Muy triste, desgraciadamente, lo que tenemos entendido es que fue un pleito muy complicado. El señor también tenía una sierra en la cabeza y es un tema horrible”, consideró el mandatario.

En ese sentido, Kuri González aseguró que vendrán más apoyos para atender más problemáticas de las mujeres del estado ya que considera que es un tema que no distingue zonas geográficas.

“Tenemos que seguir apoyando a la sociedad el respeto. Vienen más apoyos a la mujer y sí, fue un tema que nos dolió mucho”, aseguró.

-‘¿Van a focalizar algún tipo de apoyo a la Sierra Gorda para la violencia contra la mujer?’, se le cuestionó.

“Es que desgraciadamente es un tema que no distingue zonas, ni rasgos sociales ni culturales, todos son vulnerables”, aseguró.

Como se ha dado a conocer en medios de comunicación, en el 2016 se registró el feminicidio de Rocío Nely, de 36 años, en la comunidad de Agua Zarca, seguido en 2020 del feminicidio de Rosabelina, en la comunidad de El Lobo; después, en mayo de 2022, el feminicidio de Karina, de nuevo en la comunidad de Agua Zarca, y, finalmente, el feminicidio de Ana, registrado este domingo en Rincón de Piedra Blanca, además del intento de feminicidio de nuevo en Agua Zarca.

Al respecto, ayer la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, informó que el presunto agresor, ingresado en el hospital debido a sus heridas, no ha sido presentando ante un juez para iniciar un proceso en su contra, esto después de que la Fiscalía General del estado informara sobre su detención después de hallar a Ana asesinada.

“Aún no (se presenta ante un juez), también me enteré por los medios de comunicación, de acuerdo a la nota que emite, el boletín de Fiscalía, estaba también internado. Pero aún no tenemos petición”, informó la magistrada.

Cabe recordar que la Fiscalía General del estado abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género derivado de la detención de un hombre por agredir a una mujer con quien supuestamente tendría una relación. Esto habría sucedido el 3 de diciembre en la comunidad de Rincón de Piedra Blanca, Landa de Matamoros.

La mujer fue trasladada al Hospital Regional de Jalpan de Serra y posteriormente al Hospital General de Querétaro, donde falleció el domingo 4 de diciembre.

Por su parte, el supuesto agresor fue detenido, sin embargo debido a que presentaba heridas importantes se le brindó atención médica y se espera que reciba su alta médica para presentarlo ante las autoridades judiciales para determinar su proceder legal.