Papás de niño quemado señalan que aún no llega el apoyo; gobierno ya ordenó que se atienda el caso

Representantes de seis dependencias se reunieron con la madre del menor y acordaron el otorgamiento de becas, apoyo económico, despensa y la representación legal en beneficio del afectado y su familia.

Los papás de Juanito, niño perteneciente a la etnia otomí, quien recientemente fue rociado con alcohol y prendido con fuego por sus compañeros de secundaria, señalaron que todavía no les llega el apoyo que las autoridades estatales anunciaron el día de ayer por la noche.

Dieron a conocer que a la fecha no han recibido más apoyos que una despensa, luego de que el gobierno informó, en un comunicado de prensa, que se les brindará apoyo económico, despensa y representación legal en beneficio del pequeño afectado.

La progenitora de Juanito recalcó que para ella “la despensa no vale, vale más la salud de mi hijo que la despensa”, y reveló que el pequeño de 14 años ya ha sido sometido a cuatro cirugías derivadas de las quemaduras que sufrió por parte de dos de sus compañeros en la Telesecundaria Josefa Vergara, en la colonia El Salitre.

“Siente los dolores, yo he visto a mi hijo como sufre. Por eso (si creen que) por una despensita van a tapar esto pues no, porque vale más la salud de mi hijo que una despensa”, sentenció y agregó que no han recibido tampoco ayuda psicológica.

El día de ayer, gobierno del estado informó que representantes de seis dependencias se reunieron con la madre del menor y acordaron el otorgamiento de becas, apoyo económico, despensa y la representación legal en beneficio del afectado y su familia. Además de que se otorgará una beca a la víctima, apoyo que se extenderá a sus dos hermanas y que se entregará de manera mensual

Por su parte, uno de los abogados de la familia, Fabián García, aseguró que, al momento, no se ha recibido ninguna propuesta de algún apoyo, ni tampoco en materia legal.

Asimismo, informaron que los gastos médicos del menor están aún en la cuenta que genera el hospital que asciende a los 30 mil pesos, y será hasta que se le dé de alta que se analice de dónde saldrá el dinero para pagar.