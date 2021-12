¿No sabes qué ver este domingo? Aquí te decimos los recientes estrenos en diferentes plataformas

The Matrix Resurrections, Don’t Look Up y otras películas recién se estrenaron. Aquí te decimos de qué tratan.

Aunque navidad ya concluyó, todavía puedas disfrutar este domingo en familia con los recientes estrenos de películas en plataformas digitales y salas de cine.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, dos de los protagonistas más exitosos de Hollywood, regresaron en la dirección del galardonado de los Premios Óscar, Adam McKay, con la comedia negra “Don’t Look Up“.

“Don’t Look Up” es una película en donde los astrónomos Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) realizan una gira mediática para advertirle a la población que un cometa del tamaño del Monte Everest está en rumbo de colisión con la tierra.

Esta cinta cinematográfica, que se estrenó en noche buena a través de Netflix, rápidamente ha adquirido popularidad en la plataforma de streaming pues actualmente se encuentra en el primer lugar del Top 10 de las películas más vistas hasta el momento.

Otra de las películas que puedes ver este domingo es la aclamada cinta cinematográfica producida por Columbia Pictures y Marvel Studios: Spider-Man: No Way Home, que desde su estreno el pasado 15 de diciembre se ha convertido en la mayor recaudación en México, superando en un 40 por ciento a Avengers: Endgame del 2019, según la revista “Cinemanía”.

A este aclamado estreno se suma la cuarta entrega de Matrix con “ The Matrix Resurrections”, dirigida por la estadounidense Lana Wachowski y que ya está disponible en las salas de cine.

Esta trama reúne nuevamente a sus protagonistas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, en donde el personaje de Neo vive una vida normal en San Francisco mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules. Entonces Morfeo le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix.

Otro estreno reciente que ha adquirido popularidad en la pantalla grande es “House of Gucci“, una película estadounidense de crimen dirigida por Ridley Scott, y protagonizada por Adam Driver, Lady Gaga y Jared Leto.

Esta cinta está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden, y narra el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.