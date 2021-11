Continúan las contradicciones en la muerte de Octavio Ocaña “Benito”

El papá del actor pedirá ayuda al presidente para esclarecer el caso, niega que su hijo tuviera un arma, en tanto los policías involucrados fueron puestos en libertad porque de momento no hay delito que imputarles, el arma, aseguran no está registrada.

El fin de semana se cimbraron las redes sociales y el mundo del espectáculo por la muerte de Octavio Ocaña, actor que interpretaba a “Benito” en la serie “Vecinos” que trasmitía Televisa, desde el inicio, todo ha sido confusión porque había reportes de un supuesto secuestro y asalto, al paso de los días, se ha dado diferente información.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a través de un comunicado, que luego de acuerdo al dictamen de mecánica de hechos concluye que el actor se disparó accidentalmente tras chocar la camioneta mientras huía de una patrulla en la carretera Chamapa-Lechería, municipio de Atizapán de Zaragoza.

Por su parte, Octavio Pérez, padre del actor, se pronunció sobre la versión de la Fiscalía y rechazó que su hijo hubiese consumido drogas o alcohol, como dijo la Fiscalía en un comunicado. “No preguntes mamadas”, afirmó.

Además, aseguró que su hijo iba en el coche con gente de toda su confianza y que eran amigos y negó que éstos hubiesen intentado robarle el vehículo. Pidió no creer en las versiones que circulan en redes sociales porque son mentira y que se respete su memoria, ya que se supo ganar el cariño de la gente desde niño.

También afirmó que su hijo no portaba una pistola, sino las personas que lo cuidaban, por lo que ésta le fue sembrada: “No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma”.

Ante todo esto, Pérez, aseguró que pedirá ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para que el caso no quede impune. “Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron”.

Ahora se dice que el arma calibre .380 que supuestamente mató a Octavio Ocaña no tiene registro de importación o de propiedad, de acuerdo con una versión de la Fiscalía del Edomex, aunado a eso, los dos policías de Cuautitlán Izcalli y los dos acompañantes del actor detenidos el pasado viernes fueron puestos en libertad al no existir delito que imputarles.

En un principio se dijo que no hubo intercambio de disparos, aunque los policías en su declaración ante el Ministerio Público, admitieron haber realizado al menos un disparo a las llantas del vehículo de Ocaña, mismo que quedó incrustado en la salpicadera trasera, de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía.

En el protocolo de persecución, los policías están autorizados a disparar a las llantas del vehículo que persiguen, por lo que se realizó un peritaje al fusil utilizado por los agentes municipales.

“Cuando el conductor de la camioneta tipo Jeep, quien después se enteraron era el actor ‘Benito’, perdió el control de su vehículo, los policías declararon que se acercaron, lo desarmaron y pidieron el apoyo de paramédicos”, señala el reporte.

Y debido a todas las contradicciones y declaraciones que rondan el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) abrió una queja de oficio por la muerte de Ocaña.

En un comunicado, la Codhem señaló que tras el fallecimiento del actor, por un disparo de arma de fuego, como confirmó la Fiscalía mexiquense, inició la queja CODHEM/TLAL/627/2021, “por la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal y, en su caso, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública”.

La Comisión asegura que realizará sus indagatorias con independencia de las diligencias practicadas por la Fiscalía y “toda vez que participaron diversos policías municipales”.

“Por tal razón, la Codhem desarrollará las investigaciones correspondientes y dará seguimiento a las realizadas por la instancia en la materia”, señaló.