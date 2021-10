Urge López Obrador a la OMS avalar vacunas contra COVID

López Obrador asegura que el organismo ha retrasado el reconocimiento y que se ha demostrado que las vacunas son eficaces y no causan problemas.

Luego de asegurar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retrasado certificar las vacunas de diferentes farmacéuticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió que se destrabe este proceso, ya que se ha demostrado que son eficaces y no causan problemas de la salud.

El mandatario llamó a la OMS a actuar sin tendencias políticas o ideológicas “con rectitud y apego a la ciencia”, pues consideró que es un tema de derechos humanos.

Además pidió aclarar que, en caso de que las dosis pendientes no sean convenientes, lo argumente y dé a conocer; además de explicar la demora de las autorizaciones.

“Ya queremos que resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas y lo que consideramos de juicio común, de juicio práctico, es que por qué si se han aplicado vacunas, han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se ha dado la certificación o por qué no han salido a justificar por qué no son aptas? ¿Por qué tanta demora? Son derechos humanos universales, la OMS debe actuar con imparcialidad”, afirmó.

Esto se da a raíz de la reapertura fronteriza con Estados Unidos, país al podrán viajar, vía terrestre o aérea, sólo los mexicanos vacunados contra covid-19; no obstante, dicha nación sólo recibirá a aquellas personas con dosis autorizadas por la OMS, por lo que quienes hayan sido inmunizados con Sputnik-V serían rechazados.