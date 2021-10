Hay instrucciones de AMLO para colaborar con Kuri en desarrollo de Querétaro, señala Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores aseveró que hay una instrucción del presidente de la República para buscar la mejor relación posible con los gobiernos estatales electos y apoyarlos en sus tareas

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores de México, refirió que impulsar el desarrollo económico en Querétaro con la nueva administración de Mauricio Kuri González es una de las instrucciones que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores hay dos grandes temas a tratar, el principal es el desarrollo económico del estado, apoyar al gobierno del estado, hay muchas iniciativas que le interesan al nuevo gobernador, que le interesan con ese fin, y pronto vamos a tener una reunión con ese fin. Ya tuvimos una reunión previa, y ya están las prioridades.“, indicó.

Enfatizó que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se están impulsando acciones para la promoción económica, por lo que se trabajará junto con Querétaro.

“Hay 80 embajadas, y le comentaba al nuevo gobernador que ahora la Secretaría tiene muchas tareas de promoción económica, hoy se está inaugurando la exposición Dubai, y México esta presente, y hay empresas de aquí en Querétaro y son 190 países los que participan; como esa hay muchas iniciativas que vamos a trabajar junto con Querétaro, esa es la iniciativa que nos encomendó el presidente de México“, ahondó.

Asimismo, el secretario indicó que hay una instrucción del presidente de la República para buscar la mejor relación posible con los gobiernos estatales electos y apoyarlos en sus tareas, “porque ya acabó el tiempo de la campaña y de las elecciones, hoy son autoridades constituidas y debemos apoyarlos.“, recalcó.

Respecto a la migración, señaló que en el estado no es un tema importante; mientras que a nivel nacional se va regularizando.

“Los reportes que tengo del Instituto Nacional de Migración, es de que la situación tiende a regularizarse aunque nuestro problema principal, en las últimas semanas, fue una movilización de personas de Brasil y Chile a quienes les dijeron que si van a Estados Unidos les van a dar la ciudadanía, pero es falso, y fuera de ese tema no tenemos otra preocupación.”, refirió.

Sobre si habría alguna invitación al ahora ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, al gabinete federal, Marcelo Ebrard dijo desconocer ese tema; mientras que al hablar sobre el desempeño que tuvo Domínguez Servién como gobernador, señaló que no le toca a él evaluar eso.

“Eso no lo sé, no sé qué esté pensando el presidente, hay una buena relación con él pero no tengo ninguna información sobre eso.“, concluyó.