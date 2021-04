Arranca la vacunación de adultos mayores en la capital

Los adultos mayores cuya credencial de elector no pertenezca al municipio de Querétaro pero radiquen en la demarcación y puedan acreditarlo con un comprobante de domicilio, podrán ser atendidos el domingo 11 de abril

Este lunes inició la jornada de vacunación contra COVID-19 en el municipio de Querétaro, en donde se estará aplicando el antígeno de la farmacéutica AztraZeneca hasta el domingo 11 de abril, anunció la Secretaría del Bienestar en Querétaro.

Un poco antes de las 8:00 de la mañana, los adultos mayores de 60 años pertenecientes a la delegación Villa Cayetano Rubio comenzaron a llegar al Eco Centro Expositor, uno de las sedes establecidas por la delegación de la Secretaría del Bienestar en Querétaro.

Para las 8:45 de la mañana, de acuerdo a personal de Protección Civil, ya habían ingresado alrededor de mil personas a vacunarse y aunque la indicación emitida por la Secretaría del Bienestar de Querétaro era que se iban a ir atendiendo conforme a la letra de inicio de apellido paterno, esto no fue así por lo que causó confusión entre quienes llegaban a vacunarse; de acuerdo a una de las Servidoras de la Nación, esta decisión se tomó para que no hubiera más tiempo de espera y se fueran avanzando más rápido.

Para la mayoría de los adultos mayores que Códice Informativo pudo entrevistar, la organización que pudieron observar fue buena en este punto, pues los tiempos de espera fueron cortos y no tuvieron contratiempos.

No obstante, para otras personas la organización estuvo mal porque no se respetaron las letras de los apellidos y los Servidores de la Nación no llevaban chalecos que los pudieran identificarlos rápidamente.

Una de las Servidas de la Nación comentó que la indicación era asistir con playera blanca, sin ningún elemento guinda o que pudiera ser asociado a Morena, esto por el periodo electoral.

El tiempo de observación para las personas que habían recibido la vacuna fue de veinte minutos y las segunda dosis de AztraZeneca puede aplicarse hasta 84 días de la primera dosis, así lo informó Bienestar.

La delegación de la Secretaría de Bienestar dio a conocer que la jornada de vacunación en el municipio de Querétaro para la población mayor de 60 años de edad se definió por delegaciones y hoy inició con dos de las siete: Villa Cayetano Rubio y Santa Rosa Jáuregui quienes estarán siendo vacunadas.

El día de mañana martes 6 de abril corresponderá a la delegación Epigmenio González, siendo el punto de vacunación en el Eco Centro Expositor a partir de las 8:00 y hasta 16:00 horas.

Las Delegaciones no señaladas como Centro Histórico, Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores Sotomayor y Josefa Vergara y Hernández, serán convocadas a la brevedad para que a partir del miércoles 7 de abril puedan acudir a las sedes que se propondrán, más cercanas a sus domicilios.

La Secretaría del Bienestar en Querétaro sugirió revisar en su totalidad la convocatoria que está definida por Delegaciones, centro de vacunación y horarios. y pidió asistir únicamente 15 minutos antes de la hora señalada para evitar concentraciones.

Para recibir la vacuna solo es necesario presentar la INE, comprobante de domicilio y el formato emitido por el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ aunque no es indispensable este último.

Cabe destacar que la Brigada Correcaminos señaló que, en caso de que la credencial de elector no pertenezca al municipio de Querétaro pero radiquen en la demarcación y puedan acreditarlo con un comprobante de domicilio podrán ser atendidos el domingo 11 de abril en los horarios que se publicaran en el transcurso de la semana a través de las redes sociales de la Secretaría de Bienestar Querétaro.