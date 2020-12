Lamenta AMLO que sector patronal no haya estado de acuerdo con el aumento salarial

El Consejo de Representantes de la Conasami llevó a cabo una votación para determinar el aumento al salario mínimo, sin embargo, el sector patronal rechazó la propuesta de incremento

El presidente López Obrador lamentó que no se haya logrado el consenso con el sector empresarial para llevar a cabo el aumento al salario, sin embargo, se congratuló de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) haya aprobado el aumento con el visto bueno del gobierno y los sindicatos, quienes sí estuvieron a favor del aumento del 15%.

En la víspera, el Consejo de Representantes de la Conasami llevó a cabo una votación para determinar el aumento al salario mínimo, sin embargo, el sector patronal rechazó la propuesta de incremento, pues argumentó que con este cambio muchas empresas que se han visto afectadas por la pandemia estarían en riesgo de cerrar operaciones, sin embargo, con votación dividida, la Conasami aprobó el aumento.

“No se logró el conseso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimo, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios, desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo, también, el gobierno, en esta ocasión no hubo consenso de las tres partes, sin embargo, no fueron muchas las diferencias”, indicó. El mandatario explicó que sí hubo un ofrecimiento del sector patronal, pero la Conasami consideró que este no era suficiente.